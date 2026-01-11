Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Celta de Vigo: invente, Matías

Sevilla Fútbol Club y Celta de Vigo cerrarán la primera vuelta de LaLiga este lunes en el Ramón Sánchez-Pizjuán a partir de las 21:00. Los hispalenses llegan al duelo con la necesidad de sacar los tres puntos tras la derrota del pasado fin de semana frente al Levante, mientras que el combinado vigués busca afianzarse en la zona noble de la clasificación y quitarle la sexta plaza al Real Betis Balompié. Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados César Azpilicueta, Gabriel Suazo ni Alfon González, causando baja también los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, clasificados para las semifinales de la Copa África tras vencer a Argelia.

El que tampoco estará disponible es Marcao quien, además de este partido, se perderá otros cuatro debido a la sanción que le supuso su actuación al ser expulsado en el Santiago Beranabéu. Alexis Sánchez es la gran incógnita para el duelo en Nervión, ya que no entrenó este domingo debido a una contusión en la pelvis que podría imposibilitarle participar en el choque. De esta forma, Almeyda deberá cambiar su once de gala para vencer en un partido que supondrá el último de la primera mitad del curso.

Nianzou, entre Carmona y Kike Salas. / Ismael Rubio

Vuelven las dudas en ataque y defensa

Odysseas Vlachodimos, José Ángel Carmona y Oso parecen lo único inamovible para Matías Almeyda en defensa. Las dudas residen en el eje de la zaga pues, más aún si el técnico bonaerense persiste en la defensa de tres, al tener varias opciones pero dos titulares ausentes. Nemanja Gudelj, Kike Salas y Andrés Castrín podrían ser la defensa del Sevilla Fútbol Club, aunque no hay que descartar el regreso de Tanguy Nianzou al esquema sevillista. En el centro del campo continúan consolidándose tanto Batista Mendy como Lucien Agoumé, siendo Djibril Sow el mediapunta elegido por el entrenador argentino en este último tramo del campeonato.

Con la baja de Alfon y la duda de Alexis, la dupla ofensiva parece que estará formada por Isaac Romero y Peque Fernández. Matías Almeyda ha confirmado en rueda de prensa el regreso de Rubén Vargas a la convocatoria, aunque se espera que el suizo vuelva paulatinamente a los planes del bonaerense, tras haber estado dos meses fuera de los terrenos de juego. Sin Akor ni Ejuke, el técnico sevillista tiene pocas opciones en un ataque necesitado de goles, situación agravada tras dos encuentros consevutivos sin ver portería que finalizaron en sendas derrotas ante Real Madrid y Levante UD.

Alexis se marcha pensativo después de haberle cedido el balón a Isaac para lanzar el penalti. / Antonio Pizarro

Alineación probable del Sevilla FC

Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Kike Salas, Castrín, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Peque, Isaac.