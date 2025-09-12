Almeyda: "Me quedo con las cosas buenas"

Matías Almeyda realizó un análisis positivo pese a que el Sevilla aún no ha podido ganar en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El empate frente al Elche dejó algunas notas para creer y otras para dudar. Y el técnico argentino se queda con lo bueno, claro.

"El equipo empujó y tuvo intensidad. Remarco el apoyo de la gente también. Creo que empujó más allá de que jugamos un buen primer tiempo y después pasamos a la desventaja. Mantuvimos la intensidad, por los cambios, las ganas... y quedó en empate", dijo ante las cámaras de DAZN.

Se le preguntó al técnico sobre el cambio de sistema, "puntual para este partido", con tres centrales y dos carrileros. Fue curioso ver de nuevo a Marcao y Nianzou en el eje de la defensa junto al debutante Azpilicueta. "Me hubiese gustado que Nianzou, que llevaba once meses sin jugar, hubiera seguido en el campo, porque estaba haciendo un gran partido y nos daba mucha seguridad. Era lo que habíamos planificado para este partido. Y fue bueno el partido ante un rival que lo hace bien y lo bloqueamos, por momentos lo bloqueamos bastante".

Ya en la sala de prensa reconoció que el cambio de sistema estaba ideado para refrenar el fútbol del Elche. "Las sensaciones son buenas más allá del empate, porque entiendo el momento y el trabajo no se va a ver de un día para otro. El primer tiempo fue excelente ante un rival que si lo dejas jugar lo pasas mal. Cambiamos el sistema para jugar contra este rival y salió excelente, aunque cuando rompían la línea había cierto peligro", dijo.

"Me quedo con un sabor positivo, porque hace un año y medio que no se ganan dos partidos seguidos, es mucho tiempo. Queríamos ganar pero también es importante sumar y terminar de esta manera, con un equipo que propuso y que hizo muchas cosas buenas. Hay que remarcar a los futbolistas lo buenos que fueron y la entrega que tuvieron. Fueron unos guerreros y muchos de ellos era la primera vez que compartían el terreno de juego. Queríamos ganar y el apoyo de la gente al final fue espectacular", añadió.

Sobre los factores que determinaron el empate, Almeyda habló de que al Sevilla le faltó un poquito de acierto arriba para aprovechar mejor el plan que había ideado. "Pequeños detalles modifican los partidos. El primer gol se podría haber evitado y después hay virtud también de los rivales. Pero me quedo con cosas buenas. En el primer tiempo por medio de la presión que habíamos planteado robábamos y teníamos chance de ir directo a gol. Nos faltó un poquito", argumentó.

Y también habló de la tarjeta amarilla que vio al inicio del partido. "Vivimos el fútbol con pasión, siempre con respeto. Y queda ahí entre el árbitro y lo que hemos hablado".