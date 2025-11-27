Almeyda, a recomponer el puzle del once para el derbi

A tres días del derbi es una incógnita absoluta qué once titular dispondrá Matías Almeyda. La inesperada baja de Suazo por una lesión en el sóleo ha sido la gota que colma el vaso de la incertidumbre. Tal y como él esperaba, al menos ya recupera a un futbolista que le da empaque al sistema defensivo como Azpilicueta. Y también tiene disponibles a otros dos futbolistas que, cada uno en su faceta, dan personalidad al Sevilla: Isaac y Alexis. Pero para acertar la alineación hay que ser un gurú.

La defensa es la línea que presenta más misterio por dos circunstancias: una de las bajas no tiene relevo específico en la primera plantilla, Suazo; y Azpilicueta y Carmona, que vuelve tras sanción, aportan polivalencia y abren el abanico de opciones. La composición de la zaga, teniendo en cuenta que hay bajas en las alas por las lesiones de Rubén Vargas y Januzaj, condiciona asimismo la configuración de todo el equipo, porque Almeyda puede darle continuidad al dibujo de 4-2-3-1 o volver a la zaga de tres con el regreso de Azpilicueta y virar al 3-5-2 o al 3-4-3. Dependiendo de esto, cubrirá la baja tan señalada que deja Suazo en el flanco izquierdo. Lo único cierto es que aún no tiene ni un once ni un dibujo fijos.

Ni la zaga de tres centrales ni la línea de cuatro han cuajado del todo y con ambos dibujos ha tenido el Sevilla victorias y derrotas. Con zaga de tres empezó contra el Osasuna, aunque la varió sobre la marcha, y ganó sufriendo. Y con zaga de cuatro venció al Barcelona en aquella eclosión engañosa y efímera. Si opta por la zaga de cuatro, quien tiene más papeletas de cubrir la baja de Suazo es Carmona, a pierna cambiada, pues fue la opción de la que tiró Almeyda cuando el chileno no había podido ser inscrito en las dos primeras jornadas de la Liga el límite salarial superado.

El improbable regreso de la zaga de tres con Kike Salas

Si opta por la zaga de tres centrales, factible con la vuelta de Azpilicueta, tiene posibilidades de entrar Kike Salas, que está viviendo un extraño ostracismo desde que fuera utilizado como central zurdo al principio de Liga. Luego le dio el relevo a Marcao y ya no ha vuelto a jugar el defensa de Morón de la Frontera, que la temporada pasada sí actuó como lateral izquierdo puntualmente. Esto último es muy improbable con Almeyda.

En la medular son fijos Agoumé y Mendy. El relevo de Rubén Vargas en la izquierda tiene varios candidatos: Alfon, Peque en menor medida, Alexis... que ya actuó ahí antes de su lesión. Y en la derecha se abre otra incógnita dependiendo del dibujo: Juanlu es candidato como carrilero o extremo si no actúa de lateral derecho en una línea de cuatro. También Ejuke. Y arriba, Isaac, ya recuperado y con el grupo desde la semana pasada, entra con fuerza en las quinielas para relevar al desconcertante Akor Adams.

Puesto a jugar a las quinielas, un once con línea de cuatro podría estar formado por Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Marcao, Carmona; Agoumé, Mendy; Ejuke, Peque, Alexis o Alfon; e Isaac. Con tres centrales sería similar: Vlachodimos; Azpilicueta, Marcao, Kike Salas; Carmona, Agoumé, Mendy, Alfon; Peque, Alexis o Sow e Isaac. Pero, como en las quinielas múltiples, hay más variaciones en las que tendría sitio fijo un futbolista en estado de gracia como Peque, que rinde mucho mejor por dentro pero puede partir de la banda como falso extremo. Toca acertar.