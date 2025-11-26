El Sevilla, un equipo que no tiene derecho a equivocarse

El Sevilla comenzó a preparar el derbi del domingo con dos certezas: que este equipo no tiene derecho a equivocarse nunca porque lo paga muy caro y que se han sumado dos nuevas bajas a su nómina de lesionados. De trasfondo hay una realidad que no es circunstancial, sino estructural. A saber, que un derbi es un partido que no soporta análisis previo alguno sobre trayectorias, rendimientos, estados de forma, bajas o altas. La carga emocional rompe la lógica futbolística, mucho más veleidosa de lo habitual cuando llegan estos partidos de rivalidad.

A esto último se agarrará un Sevilla que vuelve a demostrar que tiene que hacer muchísimo para conseguir sumar tres puntos, o uno, algo que sólo ha logrado hasta ahora contra el Elche, otro ejemplo de partido en el que hizo mucho más de lo que reflejó el marcador. En Cornellá, y así se consoló Matías Almeyda, el Sevilla jugó de los mejores partidos del curso. Sobre todo en la primera parte.

Los datos estadísticos comparados con el rival así lo demuestran: el 67% de la posesión (33% del Espanyol); 22 remates (8), de los que 16 (7) fueron en el área rival y 14 (6) fueron a portería aunque muchos fueron bloqueados por la defensa; 13 córneres (4) con apenas un remate digno, el del tardío 2-1; y 41 toques (19) en el área rival.

Que Dmitrovic fuera elegido MVP del partido, con paradas clave a Peque, Akor Adams y Suazo de las cinco que hizo (3 realizó Vlachodimos) ya es un indicativo. Yademás hay que contabilizar el penalti sobre Rubén Vargas y el tiro al poste de Peque, además de otro remate que rozó el poste tras un cabezazo del catalán desviado en semifallo por Dmitrovic. La suerte tampoco lo acompañó.

¿Qué tiene que hacer entonces el Sevilla para ganar un partido?, se preguntaría Almeyda. Ahí se topa de bruces con la falta de calidad para la definición de su equipo, que genera muchísimo en ataque pero convierte poco. Porque el Sevilla llega y llega y de hecho sólo se ha quedado sin marcar con el Atlético (3-0). En las otras doce jornadas marcó al menos un gol, con el pobre resultado de siete derrotas, cinco victorias y un solo empate.

La falta de calidad para definir fue clave en Cornellá. Pero también la falta de calidad física de la plantilla está pesando demasiado. Contra el Espanyol reaparecieron tres de los siete jugadores que estaban lesionados en el parón: Marcao de titular y Alexis y Agoumé como suplentes, evidenciando estos dos que les faltaba rodaje tras varias semanas fuera.

Almeyda tendrá que valorar cómo llegan al derbi, para el que no estarán Rubén Vargas ni Januzaj, que se sumaron a la enfermería. Por ésta ya han pasado Azpilicueta -esperado para el derbi-, Nianzou, Cardoso, Mendy, Sow, Ejuke, Alexis, Isaac y Akor Adams. Ya van con las dos de Cornellá 15 lesiones musculares, con algunos reincidentes. El resultado de la ecuación es que no puede errar nunca. El error lo rompe. De ahí que fuera quimérico asaltar la sexta plaza que tuvo a tiro y que lo habría colocado a dos puntos del Betis antes de recibirlo en Nervión. Cuentas de la lechera...