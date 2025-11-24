Almeyda: "Fue de los mejores partidos, descontando el resultado"

Matías Almeyda trató de explicar las razones por las que el Sevilla no pudo sumar en su visita al RCDE Stadium pese a tener buen juego en la primera parte sobre todo y multitud de ocasiones. Dos llegadas en las que mediaron los errores de los sevillistas y la calidad del Espanyol determinaron un encuentro en el que Dmitrovic fue un auténtico muro.

"El análisis rápido es de un buen funcionamiento con algunos errores, sobre todo en los goles de ellos, y después que nos faltó un poquito de claridad en la definición ante el gol y que el portero de ellos sacó dos balones increíbles. Es de los mejores partidos que hemos jugado, descontando el resultado, que a nadie le agrada", dijo brevemente en Sevilla FC+.

Ya en la sala de prensa continuó así con su valoración: "El primer tiempo fue bueno, con acciones claras, con buen dominio. No pudimos abrir el marcador y en el fútbol se trata de hacer goles. Y en el segundo tiempo, en una acción que se podía haber evitado, nos hacen el primer gol e inicia otro partido. Igualmente el equipo respondía. Volvimos a equivocarnos y nos hicieron el segundo gol. Logramos reaccionar pero ya era demasiado tarde".

"La realidad es que tantas ocasiones de gol tienen que definirse. En unas nos faltó claridad y en otras nos encontramos a un gran portero", añadió.

El entrenador argentino también fue preguntado en la sala de prensa del RCDE Stadium por el estado físico de Januzaj, lesionado en la primera parte, y Rubén Vargas, que se lastimó en la segunda parte. En ambos casos fueron lesiones musculares en la zona de los isquiotibiales, ambos en el muslo izquierdo. En el caso del belga fue tras una falta recibida en la medular, pero en el del suizo, en un intento de perfilarse para el disparo, sin que mediara la entrada de ningún rival: "Los dos tuvieron molestias musculares y a partir de mañana con los estudios sabremos el grado de gravedad que tienen".

En los medios del club también habló ya del partido del domingo, el Sevilla-Betis: "Son partidos únicos, partidos diferentes, es la fiesta del fútbol para cualquier club jugar un derbi. Esperemos estar a esa altura y poder regalarnos una alegría".