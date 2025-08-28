Almeyda respira aliviado en un entrenamiento marcado por las inscripciones y un regreso

A poco más de dos días de enfrentarse al Girona, el Sevilla Fútbol Club ha recibido la noticia de que LaLiga autorizaba las inscripciones de Gabriel Suazo y Alfon González. Ambos futbolistas, que llegaron este mismo verano a la capital hispalense tras finalizar sus contratos en Celta y Toulouse respectivamente, son fundamentales para el once de Matías Almeyda este fin de semana en Montilivi. Las lesiones y la falta de actividad en el mercado de fichajes tienen muy tocada la plantilla de un equipo que este sábado tendrá su primera prueba de fuego en la zona baja de la tabla, pues sus rivales tampoco han puntuado en las dos primeras jornadas.

En la penúltima sesión de entrenamiento de la semana para el cuadro blanquirrojo, el técnico argentino ha contado con siete bajas de jugadores cuya presencia está descartada para el duelo en Montilivi. Joan Jordán, Djibril Sow, Adnan Januzaj, Stanis Idumbo, Ramón Martínez, Dodi Lukebakio y Akor Adams no podrán ayudar a su equipo en un choque que se antoja vital ganar de cara a mejorar las sensaciones tras dos derrotas consecutivas. El que sí debería jugar ante el conjunto gironí es un Rubén Vargas cuya salida parece lejana de momento.

Vargas, la gran novedad en el entrenamiento sevillista, junto a Pedrosa y Ejuke. / Juan Carlos Vázquez

Su llegada el pasado mercado invernal fue una inversión muy interesante por parte de la dirección deportiva de Víctor Orta. El suizo aterrizó en la capital hispalense por una cantidad que ronda los tres millones de euros, por lo que cualquier venta superior a esa cantidad sería beneficiosa para unas arcas más que mermadas. De momento, cualquier jugador podría salir del Sevilla Fútbol Club si llega una oferta interesante, algo que podría ocurrir en estos últimos días de mercado debido a la apremiante situación económica de un equipo que debe reforzarse si no quiere volver a sufrir como estas últimas temporadas.

En la recta final del mercado de fichajes, Antonio Cordón tratará de poner en pie a un elefante que aún no ha sido capaz de levantar la cabeza. Los malos resultados cosechados en las últimas temporadas complican el estado anímico de una plantilla y una afición que quieren volver a sentirse importantes en España. Pese a que el objetivo es lograr la permanencia de forma holgada tras el sufrimiento del pasado curso, en la entidad hispalense sueñan con volver a Europa más pronto que tarde, dejando atrás los fantasmas que están persiguiendo a un equipo cuyo descenso a los infiernos ha sido tan inesperado como precipitado.