Azpilicueta, un ofrecimiento que le encaja al Sevilla de Cordón

El traspaso aún no oficial de Idumbo al Mónaco, que se cerrará en más de 12 millones de euros incluyendo variables sobre un fijo de 10 millones, no es la única operación en la que está enfrascado Antonio Cordón en este frenesí de los últimos cinco días de mercado. Al director deportivo del Sevilla le ha sido ofrecido Azpilicueta, que está sin equipo tras cumplir su contrato en el Atlético de Madrid. Y su perfil, su jerarquía y su polivalencia en la defensa encajan en los planes del gestor pacense.

Según adelantó ElDesmarque y confirmó As, que ya desveló que hay negociación abierta entre las partes, el Sevilla y César Azpilicueta (Pamplona, 28-08-1989) están abiertos a cerrar un acuerdo por una temporada. El lateral diestro, que acaba de cumplir este jueves 36 años, terminó con el Atlético de Madrid su contrato de dos temporadas y estaba buscando equipo. De hecho incluso meditó volver a su origen, el Osasuna, de donde salió muy joven rumbo al Marsella, que lo traspasó al Chelsea en 2012 por unos 9 millones de euros. En 2023 terminó su contrato en Londres y firmó como agente libre con el Atlético.

Se trataría, de confirmarse, de una apuesta forzada por las circunstancias. El Sevilla tiene que rastrear el mercado en busca de futbolistas con cierta enjundia que no impliquen coste de traspaso. Y Azpilicueta cumple con ese perfil pese a su veteranía. La temporada pasada jugó 14 partidos de Liga, cuatro de Copa del Rey y dos de Champions. Y ya no participó en el Mundial de Clubes con el Atlético. En su primera campaña como colchonero rindió con más regularidad: 25 de Liga, 6 de Champions, dos de Copa y uno de Supercopa de España.

En las últimas horas están llegando muchísimos ofrecimientos a las oficinas de Nervión. Los agentes de futbolistas saben que el Sevilla necesita reforzar varias parcelas y sigue siendo un club atractivo pese a su gravísima crisis económica. Azpilicueta es uno de esos ofrecimientos, pero en su caso encaja con las necesidades de Matías Almeyda de dotar de jerarquía y oficio a una zaga cogidísima con pinzas en la que el defensor navarro podría desenvolverse en varias posiciones, incluida la de central o el lateral izquierdo.