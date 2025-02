Los goles a balón parado al Sevilla instan a una autocrítica individual y colectiva

Uno de los aspectos en los que más se paró García Pimienta en su comparecencia de este viernes respondió a algo tan prosaico y técnico como la estrategia a balón parado. El Sevilla apenas marca así y en cambio encaja un 40% de los goles de esa forma. Como si todo le saliera al revés. Ahí se mostró muy autocrítico. Desde el plano indiviual al colectivo pasando por él mismo. Ahí quiso poner el acento.

Al ser preguntado sobre el asunto dijo el barcelonés: “Vengo de clubes en los que el balón parado nos costaba mucho. Pero llegué aquí y vi la cantidad de jugadores físicamente tan potentes que tenemos y me imaginaba que el balón parado nos iba a dar muchos puntos. Pues no solamente eso no lo hemos conseguido aunque estamos mucho más cerca de hacer daño, sino que tenemos que ser mucho más sólidos y consistentes a nivel defensivo. Se trabaja desde la defensa incluso el balón parado. Si estamos concentrados a nivel defensivo el rival tiene que tener dificultades para generarnos peligro. Lo hemos trabajado y lo hemos visto en vídeo y por desgracia a veces por trabajarlo mucho no da resultados. Estamos poniéndolo todo de nuestra parte y todo pasa por estar más concentrados”.

Con todo hizo un inciso García Pimienta. “Hay que poner en valor el gol de Saúl al Girona y el remate al palo de Badé con el Espanyol”. Pero eso no basta... “Los partidos se deciden muchas veces de este tipo de acciones. Y todo depende de que a nivel personal cada uno cumpla con su responsabilidad en cada momento. Yo soy el máximo responsable en cualquier caso, eso sí os lo puedo corroborar”, dijo.

Y recordó que la situación del rival es engañosa. La concentración es clave no sólo a balón parado. “Si miras la clasificación se te muestra la dificultad del partido. Es un rival que viene sin ganar de hace tiempo igual que nosotros. Ellos se juegan mucho pero nosotros también. Sabemos de la exigencia del partido. Nos va a costar muchísimo, muchísimo, si no estamos concentrados y preparados para lo que nos vamos a encontrar en Valladolid”.