García Pimenta: "La relación con la directiva es buenísima, la misma que cuando llegué en junio"

Xavi García Pimienta ha hablado largo y tendido sobre la situación del Sevilla tras el varapalo sufrido frente al Barcelona y también sobre su situación en el club tras las filtraciones sobre que el comité de dirección está muy molesto con la combinación de declaraciones y gestión de la plantilla que hizo la semana pasada. El técnico barcelonés se encuentra ahora en un difícil entuerto: debe visitar al muy urgido Valladolid con cinco bajas puesto que a los lesionados Nianzou, Lokonga y Akor Adams se unen los sancionados Badé y Saúl.

El técnico empezó recordando esta circunstancia en su comparecencia de este viernes previa al partido del domingo en el José Zorrilla (16:15). “A Sow lo hemos ido cuidando durante la semana y tiene buena sensación. Si no pasa nada raro debe estar sí o sí. Gudelj ha hecho la primera parte del entrenamiento y veremos si puede llegar al partido del domingo. Aquí sí hay una pequeña duda. Quedan 48 horas y esperemos que llegue al partido del Valladolid”.

La clasificación marca la exigencia

“Es un partido muy exigente", continuó el técnico sevillista. Si miras la clasificación se te muestra la dificultad del partido. Es un rival que viene sin ganar de hace tiempo igual que nosotros. Ellos se juegan mucho pero nosotros también. Sabemos de la exigencia del partido. Nos va a costar muchísimo, muchísimo, si no estamos concentrados y preparados para lo que nos vamos a encontrar en Valladolid. Si estamos cerca de nuestra mejor versión nos acercaremos a un victoria necesaria y que queremos”.

Rápidamente salió a colación su queja sobre la parquedad de la plantilla tras las lesiones y el mercado de invierno: “No tengo ninguna duda de que la alineación que vamos a sacar va a ser competitiva. Han venido chicos del filial a entrenar con nosotros. Van a tener su oportunidad como el otro día la tuvo Manu Bueno y Ramón (Martínez) también está preparado. Estamos con el convencimiento de que la plantilla está responsabilizada de las bajas por lesión y por sanción”.

“Quedan 15 partidos y habrá más bajas por lesión o por sanción. Tenemos varios apercibidos y eso va a pasar. Pero todo el mundo está mentalizado para dar nuestra mejor versión y conseguir el objetivo, que es quedar lo más alto posible con el Sevilla", continuó diciendo.

Su relación con la directiva

La pregunta era obligada tras los ríos de tinta y de mensajes en las redes y las horas de radio que ha dejado el supuesto enfriamiento entre el entrenador y la cúpula del club. “La relación es buenísima. Es la misma relación que tenía desde que llegué en junio trabajando de forma conjunta a diario. El presi es una persona que me llama prácticamente todos los días. Si hoy nos hemos visto ya no me llama esta tarde. Pero si no nos hemos visto siempre tenemos esa llamada que me hace él para comentar cosas del entrenamiento o incluso, en los días de descanso, para ver cómo estamos".

¿Pero con el director deportivo también es tan buena esa relación? Con Víctor también hay una relación muy buena. Hemos hablado lo que teníamos que hablar y a partir de ahí ya nos centramos en lo importante, y lo que queremos: centrarnos en el Valladolid y luego en el resto de partidos para estar lo más alto posible". Fue más esquivo con el director deportivo según se entrevió...

Sin un objetivo en la Liga claro

Preguntado por cuál es el objetivo ya en la Liga para el Sevilla dijo: "Nosotros nos tenemos que ganar el derecho a luchar por algo. Me sabe mal repetirlo porque lo digo siempre, pero en la jornada 34 diremos hacia dónde miramos. No vale de nada pensar ahora en algo que podríamos no ser capaces de conseguir. Pensamos en el Valladolid y en acabar el partido con la conciencia tranquila de haberlo dado todo”.

El medio centro Rivera va a Valladolid: "Sé lo bien que lo está haciendo en el filial. Hizo la pretemporada con nosotros y sabemos que era capaz de aportarnos. Está haciendo un año muy completo teniendo en cuenta que la Primera Federación es complicada. Los jugadores de cantera me gustaría que viniesen cuando la cosa va mejor, no por necesidad, pero cuando la hay y yo que he estado mucho en un filial, los chicos responden. Manu Bueno, Ramón... Si Pablo Rivera tiene que participar, que va a venir convocado, estoy convencido de que, sin cargarle la presión, nos va a ayudar. Tiene calidad, tiene juego y tiene ese sentimiento sevillista. Dentro de su juventud, está preparado".

Las cinco bajas no son excusa: “Los grandes equipos son los que se reponen ante las situaciones especialmente adversas. Yo jamás he puesto excusas y naturalmente me gustaría que los dos equipos tuvieran a todos los jugadores disponibles, con todas las armas de cada entrenador. Hay que reponerse ante eso. Si lloramos porque tenemos muchas bajas, estamos esperando perder el partido. Vamos con todas las garantías, y si no ganamos con el equipo que vamos a sacar, seguro que vamos a tener nuestras opciones”.

¿Rubén Vargas por el centro? "Rubén se encuentra mucho más cómodo partiendo desde fuera hacia dentro, que no directamente dentro. Pero nos puede ayudar y ahora tenemos esa falta de efectivos y están Peque o Suso, que son asociativos y tienen calidad. Vargas, durante el partido, podría jugar ahí porque entiende bien el juego. Ejuke lleva cuatro partidos y quizá no está mostrando su mejor versión, pero forma parte del proceso tras una lesión grave. Hay que tener paciencia con él porque entrena de forma fenomenal y estoy convencido de que acabará cogiendo esa mejor versión”.

Goles encajados a balón parado: "Vengo de clubes en los que el balón parado nos costaba mucho. Pero llegué aquí y vi la cantidad de jugadores físicamente tan potentes que tenemos y me imaginaba que el balón parado nos iba a dar muchos puntos. Pues no solamente eso no lo hemos conseguido aunque estamos mucho más cerca de hacer daño, sino que tenemos que ser mucho más sólidos y consistentes a nivel defensivo. Se trabaja desde la defensa incluso el balón parado. Si estamos concentrados a nivel defensivo el rival tiene que tener dificultades para generarnos peligro. Lo hemos trabajado y lo hemos visto en vídeo y por desgracia a veces por trabajarlo mucho no da resultados. Estamos poniéndolo todo de nuestra parte y todo pasa por estar más concentrados".