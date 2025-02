Cada cual ya se refugia en su trinchera

Las derrotas es lo que tienen. Traen los nervios bajo el brazo y encienden rescoldos que no se apagaron en su momento. Las diferencias se empezaron a hacer públicas el pasado viernes, cuando por primera vez desde su desembarco en Nervión Xavier García Pimienta empleó un discurso que defendía su figura profesional por encima del mensaje del club y ya no era tan dócil como había sido en sus seis primeros meses en el cargo.

Quizá se vio obligado a ello al sentirse esclavo de sus propias palabras. Lo curioso es que antes del partido ante el Barcelona reculó y matizó sus declaraciones de dos días antes. En el club no habían sentado nada bien ciertas frases suyas en su valoración del cierre del mercado, tales como “la plantilla se ha quedado muy corta y vamos a ir muy justos los partidos que quedan” o “como se vaya Juanlu voy a tener que jugar yo”.

En el Sevilla se sentían sorprendidos y traicionados cuando, dicen, en las últimas reuniones el entrenador había entendido la postura del club con ciertos puestos (el lateral izquierdo que pedía) y no había mostrado esa línea tan crítica. Pero García Pimienta, cuando ya le había llegado que sus jefes estaban enfadados, reculó y matizó sus palabras antes del partido ante el Barcelona. “Me consta que el club ha hecho todo lo posible dentro de sus posibilidades. La plantilla está cerrada, estoy muy contento con la actitud y compromiso de los jugadores. Jamás vamos a poner excusas, no lo he hecho nunca y estoy convencido de que, con los jugadores que tenemos más los chicos del filial que nos tienen que ayudar, vamos a hacer una segunda vuelta digna de un club como el Sevilla”, decía en un claro paso atrás.

Pero eso no evitó que escuchara mensajes que no le habría gustado oír de parte del presidente y, en este caso, de Gaby Ruiz, adjunto de Víctor Orta en la dirección deportiva. José María del Nido Carrasco, en los micrófonos de DAZN, fue muy contundente cuando se le refirieron las peticiones de García Pimienta. “Llevo 17 años en el mundo del fútbol, los entrenadores siempre quieren más y más. Estoy convencido de que hemos hecho un buen mercado de invierno, hemos reforzado las prioridades que teníamos, no han salido los jugadores importantes por los que han venido ofertas suculentas, y mi confianza en el cuerpo técnico, la plantilla y en los jugadores del Sevilla Atlético que nos pueden ayudar es absoluta en la segunda vuelta. Estamos muy contentos con cómo ha quedado confeccionada la plantilla”, decía el máximo dirigente en un claro mensaje al entrenador, al que le han recordado en privado que el Sevilla ha empleado 8 millones de euros en dos jugadores y ha sido de los más activos en el mercado invernal.

Gaby Ruiz, junto a Del Nido Carrasco. / José Luis Montero

Mientras, Víctor Orta escuchaba por primera vez a la grada del Sánchez-Pizjuán pedir su cabeza. “Orta, vete ya”, se oía en varios momentos de la noche. Según desveló este lunes la Cadena Cope, lo pagó con García Pimienta después del partido en una fuerte discusión en el interior del vestuario. Su mensaje público tras la rajada de éste en la previa se conocía en boca de su segundo, el inventor del PC Fútbol, quien aparte de coincidir en el mensaje con el presidente, dejaba un recadito al entrenador: “Lo que hay que hacer es aprovechar bien esos recursos. Hemos llegado hasta donde teníamos posibilidades de llegar, tenemos unos parámetros en el club que rigen el mercado de fichajes y tenemos que adaptarnos”, recordaba.

En la guerra cuando las balas arrecian en el frente cada cual busca su trinchera para refugiarse del enemigo. Y los lazos se aflojan...