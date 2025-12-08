De las 'broncas' de Alexis, menos a sí mismo, al notable nivel de Oso

Empate que sólo podrá ser valorado por los sevillistas con el paso del tiempo, ya que permitir esa igualada en el minuto 93 por el intento de control de Alexis Sánchez dentro del área sólo puede conducir a la frustración. Sí es cierto es que el equipo de Matías Almeyda fue mucho más sólido con los tres centrales y los tres centrocampistas con físico por delante.

Alexis Sánchez | Ya está bien de echar riñas a los demás

Una de las imágenes más recurrentes cuando juega el chileno son sus broncas, o riñas si se prefiere un término más suave, a los compañeros, ya sean para corregir algún detalle o para lo que sea, ya sean con todo el cariño o sin él. Sin embargo, debería ponerse delante del espejo y reñirse también a sí mismo. Tratar de controlar con el muslo y permitir que te la quiten por detrás en tu propia área es un error que no debería permitirse un futbolista que ha tenido un nivel tan alto como él...

Oso | Está más que capacitado para jugar en este Sevilla

Oso celebra el gol sevillista tras un centro suyo que fue rematado contra su portería por Tárrega. / Imagen SFC

No está siendo su año más brillante en el filial, pero cualquiera que haya seguido más o menos su trayectoria desde su reconversión a lateral izquierdo tiene más que claro que sirve de sobra para la Primera División. No es para nada peor que otros fichajes, léase Pedrosa o cualquier otro.

Akor Adams | Arrancó con dos metros de ventaja, pero iba cuesta arriba

Akor Adams dispara a la portería muy arriba en la clarísima ocasión que tuvo al arrancar con mucha ventaja. / Kai Forsterling | Efe

El balón que se le quedó en el minuto 18 del partido, después del paradón que Agirrezabala le había hecho a Peque en su cabezazo, tenía que acabar en el 0-1 de manera tajante. Tárrega se comió el balón y arrancó con dos metros de ventaja, lo que con zancada y su velocidad debía ser definitivo. Pero en cada control parecía que iba cuesta arriba y le pegó a las nubes.

Azpilicueta | Zaga de tres y debe ser uno de ellos siempre

Cuadra Fernández le muestra la tarjeta amarilla a Azpilicueta. / AFP7 | Europa Press

Si se busca un jugador insustituible en el actual Sevilla, está claro que es el principal opositor a ese privilegio. Almeyda le dio mucha más solidez a su equipo con los tres centrales atrás y Azpilicueta casi siempre eligió los caminos correctos tanto para defender como para salir con el balón.