EN DIRECTO
Sigue el minuto a minuto del Sevilla-Celta
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.

Búscate en las fotos del Sevilla - Celta

Minuto a minuto del Sevilla-Celta

12 de enero 2026 - 21:59

Ambiente en las gradas del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán

Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
1/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
2/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
3/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
4/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
5/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
6/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
7/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
8/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
9/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
10/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
11/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
12/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
13/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
14/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
15/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
16/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
17/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
18/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
19/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
20/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
21/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
22/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
23/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
24/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
25/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
26/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
27/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
28/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
29/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
30/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
31/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
32/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
33/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
34/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
35/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
36/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
37/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
38/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
39/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
40/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
41/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
42/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
43/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
44/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.
Búscate en las fotos del Sevilla - Celta
45/45 Búscate en las fotos del Sevilla - Celta / A.P.

También te puede interesar

Lo último

stats