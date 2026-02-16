Otro salto de Nico Guillén: a la sub-19 de Paco Gallardo

Sigue dando pasos en su carrera deportiva Nico Guillén, una de las perlas de la cantera del Sevilla. El club ató recientemente al onubense con una cláusula de 20 millones de euros y un contrato hasta 2029.

El centrocampista ha sido citado por Paco Gallardo para la selección española sub-19, categoría en la que se estrena. Nico Guillén, que recientemente cumplió los 18 años, ya estuvo a las órdenes de Almeyda en algunas sesiones y, aunque todavía no ha entrado en ninguna convocatoria oficial, no se descarta su presencia en algún encuentro este curso. Es una apuesta de futuro tanto para la entidad nervionense como para la selección española.

El técnico sevillano, Paco Gallardo, exfutbolista del Sevilla y que llegó a dirigir al Sevilla Atlético 59 encuentros, ha llamado al centrocampista del conjunto sevillista para suplir al lesionado Dilan Zárate, jugador del Inter de Milán.

Por lo tanto continúa así su progresión en las categorías inferiores de la selección española, por las que ha pasado por todas desde la sub-16, en la que se estrenó en 2024. El pasado año dio el salto a la sub-18, con la que incluso llegó a anotar un gol, y ahora da se estrenará con la sub-19 para disputar un doble amistoso ante Noruega. Los encuentros se jugarán este martes a las 15:00 horas y el jueves a las 11:00, ambos en el Estadio Guillermo Amor de Benidorm.