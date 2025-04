Caparros: "Tienen que creer ellos en sí mismos y en el colectivo, en el equipo"

Joaquín Caparrós realizó un análisis de su segundo partido como entrenador del Sevilla en esta su cuarta etapa en Nervión antes de viajar con el equipo en la tarde de este jueves a Pamplona. Allí debe afrontar un partido clave contra el Osasuna, un rival que tradicionalmente en su estadio no se le dio bien al utrerano, quien en cambio logró un gran éxito frente a los rojillos en casa con la clasificación para la UEFA en el año 2004.

En este contexto y tras el empate contra el Alavés del Domingo de Resurrección valoró de forma previa el veteranísimo técnico el encuentro. "Contra el Alavés se hicieron cosas bien y otras que debemos mejorar. El partido va a ser competitivo como todos los que se dan en Pamplona. Hay que tener máxima concentración porque ellos saben manejar todas las facetas del juego", comenzó.

Se le preguntó a Caparrós qué ha pasado para el cambio de ambiente hacia lo positivo. "En el fútbol se cambia si hay victorias", cortó en seco. "Nosotros es verdad que cambiamos la dinámica de derrotas y hemos sumado... y me he encontrado a un vestuario con ganas de romper esta dinámica y de romper de tres en tres porque es lo que te hace dar pasos hacia delante. Me he encontrado a un equipo alegre con gente muy dinámica y activa en los entrenamientos. Estamos hablando mucho a nivel individual y colectivo y es lo único que se puede hacer. Hacer ahora un trabajo físico y táctico tiene que ser muy medido porque no hay tiempo y el tiempo es fundamental en el fútbol", argumentó.

"Los futbolistas tienen que creer en ellos mismos y colectivamente porque hay calidad y hay que confiar", continuó dando ya la idea base de toda su comparecencia. "Han sido muchos golpes muy seguidos en los últimos minutos y en momentos clave del juego y eso lo nota el equipo. Cuando un equipo no está fuerte mentalmente esos golpes lo notan. Tiene que haber mucha comunicación en el campo. Tienen que animarse unos a otros. Y yo estoy trabajando en ello: que compitan y que crean en la calidad que tienen, en la calidad individual".

El muy implicado Suso y también Saúl...

Fue preguntado el utrerano por cómo se ha encontrado a un futbolista que ya se dejó notar contra el Alavés... "Suso está muy, muy enganchado. Y yo espero al Suso yo conozco, al futbolista que tiene una calidad y un talento espectaculares. Y me he econtrado a un Suso dialogante y comunicativo. Hemos hablado mucho y él es consciente de que nos tiene que dar muchísimo, no mucho, muchísimo, porque él es un futbolista distinto y los futbolistas distintos te dan cosas distintas. Y tenemos que recuperarlo igual que a todos los veteranos, igual que a Saúl... Tenemos que contar con todos porque les necesitamos. Y él está muy metido y muy implicado para ayudar al equipo. Tiene experiencia y la vamos a aprovechar".

Isaac y su problema con el gol

Preguntado por el problema de Isaac con el gol explicó: "Hemos hablado. Conozco a Isaac de hace mucho, de cuando empezaba. Tiene que tranquilizarse y tiene la confianza de todos sus compañeros y la mía. Seguro que va a ser un final de temporada magnífico, seguro".

Ese asunto derivó hacia Ejuke. "Es un chico que con el tema del idioma no tiene esa fluidez... Hay que hablar con él y manejarlo. Hemos hablado. Él tiene calidad. En su primera fase ha sido determinante para nuestro equipo. Tiene que volver y tiene la confianza mía y de todo el cuerpo técnico".

"Todos tenemos que apretar. Hay poco tiempo para el trabajo táctico. Podemos corregir cosas. Pero lo que pedimos es que la gente crea en sus posibilidades y en el grupo. Tienen que creer ellos en sí mismos y en el colectivo, en el equipo", argumentó. Por eso no quiere ni mencionar la palabra o el miedo al descenso: "Partido de Osasuna. Y luego ya pensaremos cuando termine en lo que tendremos por delante".

La planificación y las lesiones

Caparrós evitó valorar las quejas que expresó García Pimienta tras las rectificaciones de la plantilla en enero. "No voy a entrar en esas situaciones. Yo tengo la plantilla que tengo y tengo confianza y fe en ellos. Ahora quedando las jornadas que quedan, eso no dice nada. Dice el titular a nivel de prensa pero nada más".

Las lesiones de Akor Adams y Rubén Vargas sumadas ahora a la de Lokonga también salieron a la palestra a colación de la pregunta anterior. "Tenemos los jugadores que tenemos. Ya es una desgracia que los dos futbolistas que llegaron en la ventana de invierno que han demostrado que tienen calidad y que son de una posición que necesita el equipo tengan lesiones de larga duración. Eso no es normal, es una desgracia. Pero no vale lamentarse. Yo nunca me he justificado en nada. Es el trabajo. Tenemos un partido complicado en un estadio que te aprieta, pero es una oportunidad que tenemos de transmitir a nuestra gente que somos un equipo ambicioso que quiere sumar de tres en tres. Lo demás habrá que analizarlo al final".

Todos centrados en el partido: los lesionados por la tele

Cuestionado si teme que cunda el nerviosismo o el caos dijo: "Esperemos que no. No tenemos que mirar absolutamente nada, ni el resultado de otros ni nada. Sólo tenemos que pensar en el siguiente partido, que es el de Osasuna. Lo demás es dividir nuestra mente, y es pérdida de tiempo y no vale para nada. Centrarnos, intentar prepararnos lo mejor posible, estar concentrados los veintitantes que van convocados y también los que se quedan aquí lesionados: les hemos dicho que se queden viendo el partido aquí por televisión".

Análisis de la defensa y su puesta en escena

Caparrós también valoró positivamente la respuesta del sistema defensivo en el primer partido contra el Alavés pese al despiste letal del 1-1. "Yo creo que para el tiempo que hemos tenido el equipo estuvo bien ahí porque no hemos podido trabajar mucho. Tenemos que mejorar mucho pero en ese aspecto estuvo centradísimo. Tenemos que reforzar las cosas buenas, que hubo cosas bastante buenas. Hay otras cosas que tenemos que mejorar porque somos débiles. Y en esos puntos débiles tenemos que insistir y que se noten cada vez menos".

¿Se contentará el utrerano con no encajar goles y al menos sumar un punto? No... según dijo. "Nuestro objetivo es lo máximo y lo máximo en un partido son los tres puntos. Luego las circunstancias del juego dirán a qué hemos hecho mérito. Tenemos que coordinar bien nuestro ataque y nuestro aspecto defensivo. Y no podemos obsesionarnos con sumar sólo un punto porque eso sería un error. Tú puedes tener mala suerte en un partido o en dos o en tres. Pero al final la clasificación te dice lo que has hecho durante toda la temporada".