Caparrós: "A pensar en la siguiente temporada, que está muy cerquita, ¿en?"

Joaquín Caparrós tuvo una comparecencia breve y lacónica tras la derrota que cierra la temporada del Sevilla de forma triste. El equipo nervionense se queda con 41 puntos, los mismos que en la temporada 23-24, pero con un solo punto sobre el primer puesto de descenso, el de su inmediato perseguidor el Leganés, que bajó por la victoria del Espanyol con un penalti escandaloso que deja muy en entredicho el fútbol español en general.

Al margen de esta digresión sobre lo que pitó Muñiz Ruiz en el RCDE Stadium y que abrió el marcador para los locales cuando el partido estaba cerradísimo, el técnico sevillista analizó el partido de los suyos, que volvieron a evidenciar que la Liga 24-25 es para olvidar. Para olvidar pero para tener en cuenta ante lo que debe venir ahora. El Sevilla está obligadísimo ponerse las pilas desde ya para corregir las dos últimas planificaciones y hacer un equipo medianamente competitivo con un presupuesto a la baja. No le queda otra.

Sobre el encuentro, el utrerano dijo: "Ha sido un partido muy raro. Un partido típico como último de Liga. Ellos han tenido eficacia en el inicio: los dos primeros tiros han sido dos golazos. Lo habíamos hablado que había que apretarles a esos futbolistas porque tienen registros buenos fuera del área. Pero el equipo ha sabido reaccionar", comenzó diciendo.

Caparrós siguió analizando cómo fue el desarrollo del partido y cómo Sow o Lukébakio pudieron marcar antes y después del descanso en sensas ocasiones que habrían acortado aún más distancia antes del 4-1. "Hemos metido el gol, hemos estado bien. Creo que hemos doblado en remates a ellos. Tiros a puerto ellos han tenido siete y nosotros seis con la diferencia de que nosotros hemos metido dos", dijo en la primera referencia a las estadísiticas sobre los remates de uno y otro.

El utrerano insistió en la falta de eficacia: "En el momento en el que podíamos meternos como en el inicio del segundo tiempo con tres ocasiones, pues la verdad es que no hemos tenido esa fortuna ni esa eficacia y ellos son mortales a la contra. Nos hubiera gustado sumar los tres puntos pero no ha podido ser y nada. Final de curso y a reflexionar".

El veteranísimo técnico de 69 años, después del que seguramente ha sido el último en su trayectoria al frente del Sevilla, continuó hablando de estadísticas y eficacia: "No hemos tenido la eficacia de ellos y ahí están los datos de los tiros a portería que nos han dado. Pero en el fútbol valen los goles y me hubiera gustado que hubiera sido al revés. Eso no vale. Ahora ya ha terminado la temporada y hay que pensar en la siguiente, que aunque parezca que está lejos está muy cerquita, ¿en?

En la sala de prensa recordó aquellas opciones de Sow. "El gol de Djibril nos ha metido y tuvo otra ocasión clara para haber marcado. En la segunda parte salimos con varias ocasiones de gol muy claras y el equipo no ha tenido esa eficacia que ellos sí han tenido y que es lo que te sirve y es definitivo en la alta competición. Pero ahí están los datos que me han dado y que dicen que hemos rematado más (17 remates del Sevilla y 12 del Villarreal). Eso no vale como ya he dicho".