Caparrós sentencia al vestuario del Sevilla: "Voy a ser muy exigente"

Joaquín Caparrós Camino ha regresado al Sevilla Fútbol Club para tratar de darle la vuelta a una situación que parece a punto de tornarse crítica. Las cuatro derrotas consecutivas del equipo bajo el mando de Xavi García Pimienta que terminaron por costarle el puesto al técnico catalán han alejado al equipo de los puestos europeos cuando parecía que, tras un año en blanco, soñaban con regresar a competición continental para darle una alegría a una afición falta de ilusión.

El utrerano aprovechó este pasado lunes para conocer a su vestuario, aunque ha repetido durante varias ocasiones que ha visto todos los partidos del combinado hispalense esta temporada tanto en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán como fuera. Antes de comenzar el entrenamiento, el flamante técnico sevillista quiso darle una charla a sus jugadores en la que demostró su compromiso con la entidad blanquirroja en un momento de vacas flacas.

Ilusión, competitividad y solidaridad

Caparrós quiso que para él es "una gran ilusión volver al Sevilla. Yo soy sevillista desde pequeño y, por lo tanto, volver a mi club es grande y cuando me lo pide me falta tiempo para estar", recalcando que ha visto "en casa os he visto todos los partidos y los de fuera los he visto por televisión. Siempre he dicho públicamente que el Sevilla tiene una muy buena partida".

Para el utrerano, la clave de este equipo debe estar "ofensivamente en ser vertical, tener movilidad vertical y velocidad. Tenemos que jugar a eso, porque es la forma de explotar a los futbolistas que tenemos en la plantilla", incidiendo en que deben ser "competitivos y tenemos que manejarlo, tenemos que ser un bloque fuerte que cuando estemos defendiendo digamos joder, me gusta defender, es que estoy a gusto defendiendo, que los equipos nos vean".

Joaquín Caparrós en su primer entrenamiento con el Sevilla en la tarde de este Lunes Santo. / Prensa SFC

Asegurando que su equipo debe "ser solidario", Caparrós considera que "el futbolista cuanta más calidad tiene, más solidario es, porque entiende mejor el juego". En cuanto al fútbol actual, el entrenador del Sevilla reconoce que es "oro molido tener velocidad y ustedes tienen velocidad, técnicamente sois un buen equipo. Vamos a mezclar todo eso, por eso vamos a ser exigentes. Yo les voy a ser muy exigente, me van a ver que soy exigente en los entrenamientos porque les voy a exigir en los partidos, pero luego me tienen abierto a lo que quieran".

La suma de la predisposición y las ganas

Para el utrerano, el trabajo es inútil sin un impulso psicológico: "Por mucho vídeo que pongamos nosotros, ¿qué hace un entrenador, qué hace un cuerpo técnico para predisponer a una plantilla? Predisponerla, hacerle ver que lo que se está entrenando es lo mejor", algo que parece no haber calado durante en el curso en el vestuario sevillista y de lo que Caparrós se ha mostrado consciente: "Ustedes tienen que creer, pero no de boca. Los futbolistas antes de salir, deben gritar "SE-VI- LLA". Todo el mundo fuerte, venga que vamos a ganar... Detrás de eso hay mucho, detrás de ese grito hay muchas cosas, y eso hay que transmitirlo luego en el campo".

Joaquín Caparrós, en el palco entre Agustín López y Pablo Blanco, responsable de la cantera del Sevilla. / Captura / Movistar

En cuanto a aquellos futbolistas que no jueguen, véase el caso de Suso o Marcao durante el transcurso de la temporada, el entrenador del Sevilla asegura que deben cabrearse "con el balón. No con el entrenador, ni con el compañero, con el balón. Yo quiero balón y quiero demostrarle a ese, al entrenador este gilipollas que no me pone, que yo tengo que estar ahí". Joaquín Caparrós quiso resumir este conglomerado de ideas en una metáfora propia como su forma de entender el fútbol: "Hasta bebiendo agua uno está compitiendo, porque yo no bebo agua por beber. Yo bebo agua viendo el partido, por si tal le tiro la botella y me pongo a jugar. Y si tengo que hacer 7 faltas allí, mejor que aquí, pues mejor, si la tengo que hacer aquí, mejor que aquí". Para finalizar quiso recordar a los jugadores que el domingo "tenemos un partido precioso, por lo tanto tenemos que apretar, ir fuerte, tenemos que estar pensando ya en el partido del Alavés", asegurándole a la plantilla que deben "disfrutar" de tener "una profesión que es un lujazo de la hostia".