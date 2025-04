Del Nido Carrasco y Víctor Orta siguen anteponiendo su gestión a la autocrítica

Sevilla/José María del Nido Carrasco y Víctor Orta se pusieron ante la prensa sevillana en el momento más delicado desde que asumieron la presidenta y la dirección deportiva de la entidad, respectivamente. Entre ellos, en la foto protocolaria, pusieron un posible cortafuegos llamado Joaquín Caparrós Camino. "Debo destacar la predisposición de Joaquín para volver", arrancó el máximo mandatario nervionense. "Lo llamé y no me dejaba hablar. No dudó y le doy las gracias. Aparte del bagaje deportivo que tiene, aúna todas las cualidades que son necesarias para impulsar este proyecto. Las últimas horas han sido un poco locura. Cuando el Sevilla lo llamó lo dejó todo".

El nombre de Xavi García Pimienta, al que decidió renovar en septiembre sin que el proyecto deportivo hubiera despegado siquiera, tardó muy poco en saltar: "Pensamos que era la persona ideal, en la jornada 4, con sólo dos puntos de doce logrados, entendimos que era el mensaje que había que mandarle al grupo. Pero no podíamos permitirnos el lujo de perder cuatro partidos seguidos. Es un error y hubiera sido irracional continuar en ese error".

Otra vez afrontará una atmósfera con demasiada carga eléctrica el domingo ante el Alavés: "Ya lo dije la semana pasada, entiendo que la afición esté enfadada, pero me ha tocado liderar el consejo en un momento complicado, esta temporada iba a costar dar los primeros pasos, en todos los momentos he sido partícipe de los errores y aciertos, tenemos una hoja de ruta marcada y cuenta con el respaldo de la mayoría del capital social. Estoy preparado para asumirlo".

¿Y en ningún momento se ha planteado prescindir de los servicios de Víctor Orta? La pregunta no pudo ser más directa: "Lo contratamos dentro de un marco complicado. Ha reducido coste plantilla un 50% en dos años, estoy satisfecho de su trabajo. La afición es soberana, empatizo, pero lo que toca es lo que toca. Los pasos, de uno en uno. En ningún caso me he planteado cesarlo".

A Orta se le cuestiona cuál es la línea que sigue a la hora de contratar entrenadores. El Sevilla lleva cinco en tres años y todos de un corte muy distinto: "Soy de la ideología de ganar. Joaquín tenía un conocimiento milimétrico de la plantilla, con su experiencia y su capacidad nos va a hacer ganar. Primero, al Alavés. Ha sido un peso brutal para la elección". Y no quiso ver más allá de este mayo con Caparrós: "Como dice Joaquín, sólo hay que hablar del Alavés y salir de la racha de cuatro derrotas, el futuro a medio plazo no se ve de momento".

El director deportivo se reivindicó ante los medios: "Estoy trabajando con unos objetivos que me marcó el club y los entrenadores saliente y entrante han destacado el nivel de la plantilla. Ha habido mala suerte lesiones. Ha habido errores, sí, pero he seguido la línea del consejo para la reconstrucción y esta plantilla no ha tocado su techo. Por ejemplo en la delantera, por mala suerte uno (Akor Adams) y por bajo rendimiento otro (Iheanacho) no se ha rendido. Se me encomendó rejuvenecer la plantilla y reducir un presupuesto en un 50% y estamos trabajando en ello y seguiremos la próxima temporada, estamos cerca de estar entre los diez primeros, vamos a intentar meternos en ese top 10, estamos en una evolución. Hemos tenido ofertas por 80-90 millones de euros en este mercado de enero".

Opina que a Pimienta lo han cesado "los resultados, pues muy poca gente ha sobrevivido a las cuatro derrotas seguidas. Insistir en un error es equivocarte dos veces. Tenemos que respaldar a Joaquín para que dé esa capacidad.

para orta, el Sevilla necesita un par de resultados que le den confianza: "Cuando crea más en sí mismo y gane dos partidos seguidos, hay un compromiso de trabajo brutal. La quiero defender emocionalmente, está sufriendo por mala suerte, mala decisión arbitral... cuando ganen confianza, mejores resultados".

¿Y para el próximo verano? "Trabajamos con la misma ilusión, sabemos la situación económica y no debe ser una excusa, los fichajes baratos este enero han rendido, Vargas no salió demasiado caro para lo que es el mercado, tenemos que trabajar en ese modelo, rendir a bajo coste y nos sentimos capacitados para encontrarlos. Ahora mismo sólo me planteo trabajar, modelo de captación de jugador joven y que rinda y pueda crecer, y ayudar a la cantera para ser organizativamente mejores. Mi obsesión es ganar, estoy en el fútbol para ganar. Soy un ganador".