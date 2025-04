Joaquín Caparrós: "Que en nuestro templo se vea un ambiente de apoyo a los futbolistas"

Sevilla/Nada sorprendió en el discurso de Joaquín Caparós Camino en su presentación como entrenador del Sevilla FC por cuarta ocasión en su dilatadísima trayectoria como entrenador: es el séptimo técnico que más partidos ha dirigido en la historia de Primera con 510 partidos. Ni se lo pensó cuando José María del Nido Carrasco lo llamó. En su querida Cuenca estaba. "Si el Sevilla me dice ven, lo dejo todo, como dice la canción. Nada más que me tenéis que ver la cara, estoy feliz y con la misma ilusión que cuando vine con Monchi y Roberto Alés. Con más edad, pero con la ilusión exactamente igual. Vengo a mi casa y estoy ilusionado de trabajar con una magnífica plantilla. El fútbol tiene un componente de fortuna y estoy convencido de que con el trabajo de todos vendrá".

Y no tardó en bordar esas previsibles palabras de compromiso y unión por el club: "Todos tenemos un denominador comun, nuestro escudo. Eso y en nuestro templo que es el Ramón Sánchez-Pizjuán, lo tenemos que defender. Debemos estar todos unidos e intentar conseguir tres puntos ante un equipo, el Alavés, que se juega mucho. Eso nos dará la tranquilidad. Hay que ir partido a partido, partido a partido... Ante el Alavés, serán tres puntos muy importantes. Terminará ese, nos olvidaremos y vendrá otro. Que en nuestro templo se vea un ambiente de apoyo a los futbolistas porque lo necesitan para ir a por esos tres puntos. Todos tenemos que poner de nuestra parte para enganchar a la afición".

Por supuesto que ha seguido a su Sevilla esta temporada, muchas veces por televisión: "Hay muy buena plantilla, y lo que debemos hacer es crear muy buen ambiente y dar el mil por mil. Y conseguir los máximos puntos posibles".

En el acto han estado presentes muchos ex jugadores como Antoñito, Carlitos y por supuesto Jesús Navas, con quien mantuvo una conversación privada: "Lo que hemos hablado nos lo reservamos. Me lo guardo, no voy a hacer pública mi opinión del equipo. Es el momento de sumar, de pensar todos en el escudo, somos un gran club, que lleva el nombre de la ciudad (dos veces lo recalcó), que somos muy importantes en todo el mundo, y es el momento de creer en lo que estamos haciendo. Debemos ponernos un impermeable, ser un grupo desde consejo, equipo... una unidad llamada Sevilla FC y cuando terminen estos siete partidos se podrá hablar de otras circunstancias. Debemos estar todos unidos".

Confirmó que volverá a tener como segundo entrenador a Luci: "Viene trabajando conmigo desde hace 16 o 18 años".

¿Y es un hándicap su avanzada edad? "Estamos en un momento en la sociedad donde lo nuevo es lo importante, pero dentro de tres años ya está anticuado... Estamos desprovechando muchísimo talento de gente mayor que tiene la misma ilusión y energía. Yo me considero mejor entrenador hoy. Podemos ver en toda Europa a entrenadores que peinan canas y tienen energía y están perfectamente".

Sólo ha hablado con Xavi García Pimienta una vez: "Antes del derbi de aquí, coincidió también que era la presentación de los cursos del Sevilla".

En la tarde de este ñluns empieza el trabajo y no quiere llevarse una idea preconcebida cuando se enfunde el chándal: "No se puede llevar a un guion, hay que verles las caras a los jugadores, en función de cómo los vea empezamos. Tenemos una buena plantilla, vamos a verla y a mirar a los ojos a los futbolistas. Empieza una nueva etapa, preparamos el Alavés con los cinco sentidos. Alavés, Alavés y Alavés. Que vienen con el culito apretado y será complicado...". El "culito apretado", qué expresión más caparrosiana...