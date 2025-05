Caparrós, tajante con el colectivo arbitral durante el Sevilla FC - Real Madrid: "Os estáis cargando el fútbol"

Busquets Ferrer tuvo que estar muy agradecido de que el Sevilla Fútbol Club no se jugase nada sobre el verde del Ramón Sánchez-Pizjuán el pasado domingo. Las dos tarjetas rojas que mostró al combinado hispalense, una de ellas muy polémica y con la zona DOGSO como protagonista junto a Loïc Badé y Kylian Mbappé, hubieran recibido otra respuesta por parte de la grada del coliseo nervionense si este no hubiera estado prácticamente vacío durante la primera mitad a modo de protesta contra el Consejo de Administración.

El zaguero galo terminó en la calle en el minuto once de encuentro tras un agarrón a su compatriota en lo que el colegiado consideró una acción que merecía la expulsión. Esta acción, tal y como se muestra en el vídeo ofrecido por DAZN en su cuenta de Twitter, no sentó nada bien a un Joaquín Caparrós que no dudó en cargar contra el asistente del árbitro mallorquín. "Os estáis cargando el fútbol" fue la frase del técnico utrerano al línea del encuentro, antes de dirigirse a Busquets Ferrer al final del encuentro para conversar con él.

Al término del partido, el técnico del Sevilla Fútbol Club no dejó pasar la ocasión de recriminar al trencilla su actuación, demostrando una vez más su repulsa al videoarbitraje. Pese a no verse ni oírse la respuesta del árbitro insular, se puede ver cómo Caparrós le pregunta insistentemente acerca de su opinión: "Pero dilo, dilo tú, ¿crees que es roja? Claro, tú eres el que mandas. Tú y el de arriba sois los que mandáis", aseguraba al de Utrera a Busquets Ferrer después de que este hubiese indicado el final del choque.

Esta reacción dista mucho de lo que se vio en el encuentro del pasado martes frente a la Unión Deportiva Las Palmas, cuando el utrerano se abrazó a Martínez Munuera después de que su equipo derrotase al conjunto canario y prácticamente certificase su permanencia en la Primera División un año más. Sin embargo, el amor de Caparrós por el colectivo arbitral parece haber durado menos de una semana, ya que el técnico del combinado hispalense no dudó en atacar este estamento después de caer el domingo en Nervión.

Badé se retira expulsado y Caparrós lo despide resignado. / José Manuel Vidal / efe

El castigo de las rojas

Las expulsiones de Loïc Badé e Isaac Romero son la segunda y la tercera respectivamente que sufre el Sevilla Fútbol Club desde que Joaquín Caparrós volviese a sentarse en el banquillo blanquirrojo. Junto a la de Dodi Lukebakio en Pamplona, son tres cartulinas rojas que los jugadores del combinado hispalense han visto en los seis partidos entrenados por el utrerano, completando la estadística de este curso las cinco que se mostraron a los futbolistas nervionenses bajo las órdenes de Xavi García Pimienta: Marcao, Tanguy Nianzou, Saúl Ñíguez, Lucien Agoumé y Juanlu Sánchez.

Pese a este dato, los malos registros del conjunto nervionense no puede achacarse a la estadística. La falta de goles y el poco acierto defensivo han hecho al Sevilla sufrir hasta la antepenúltima jornada, mirando de reojo y celebrando la victoria del Villarreal sobre el Club Deportivo Leganés para certificar su permanencia antes de medirse a Real Madrid y Villarreal.