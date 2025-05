Caparrós: "El VAR se está cargando el fútbol; ya lo dije y me tacharon de anticuado"

Joaquín Caparrós estaba muy enfadado al finalizar el partido. En su opinión, y así se pudo ver en sus protestar al asistente de banda, los árbitros se están "cargando el fútbol" y ahí, con la expulsión de Badé, explicó la derrota de su equipo, la tercera desde que sucedió en el cargo a García Pimienta.

"Se ha cargado el partido. Me da lo mismo con el tema del VAR. Yo creo que el VAR venía para hacer mejor el fútbol y ha sido todo el efecto contrario. Yo dije que estaba en contra del VAR, y me pusieron que no veas, que si estaba anticuado... Y me están dando la razón. Igual que nosotros, los entrenadores, nos preparamos los partidos, también pedimos que los árbitros se preparen los partidos. Y un árbitro tiene que ver el contexto del partido que va a pitar. No nos estamos jugando nada, el ambiente que hay... Por lo tanto, en ese tipo de jugadas, que es de un gris... Que lo ponga en contexto un equipo arbitral en el que se gasta muchísimos millones LaLiga y la Federación. Entonces, este tipo de cosas tienen que ayudar para eso, para que el fútbol sea mejor,", recalcaba el utrerano.

"Dos equipos que no se juegan naDos equipos que no se juegan nada, el ambiente que hay, y tú a los 15 minutos te cargas el partido. Por favor, por favor, por favor”, insistía el utrerano.

“Ahora mandarán la circular en verano y más lío. La gente que está en FIFA de Armani, bien enchaquetado, están haciendo un fútbol tecnológico. Inviertan en hacer mejores a los árbitros, física, psicológicamente, en la parte técnica. El reglamento es perfecto, tendrían que darle un premio Nobel al que lo inventó. Me han enseñado siempre que el juez único era el árbitro. Ahora hay tantos que no sabemos. Así nos va”.

Caparrós también se ha referido al efecto que esa decisión ha tenido en el partido. "El equipo estaba a gusto. Teníamos la pelota, habíamos pasado esos minutos, tuvimos una ocasión clarísima de uno contra uno de Álvaro (García Pascual)... Y viene esa jugada y nos mata. Pero me quedo con el esfuerzo titánico de los jugadores; inclusive, con nueve futbolistas hemos estado ahí, buscando la portería. El segundo gol ha venido por eso, por anticiparnos y coger un poco a la contra al Madrid. Felicitarles. A intentar quedar lo mejor posible en el último partido ante el Villarreal".

Las expulsiones, tres desde su llegada y con el Sevilla como el más castigado de la Liga, también animó a Caparrós a reflexionar: “Tenemos que poner el reglamento al diez y no lo ponemos en el máximo. Es un dato que no sabía. Tengo que valorar el esfuerzo de los futbolistas, los jugadores estaban muy concentrados, queríamos darle una alegría a nuestra afición, sabiendo el contexto, pero a través del fútbol queríamos enganchar a la gente. Ha habido un momento que los hemos enganchado, con nueve futbolistas. Uno de los jueces ha decidido que esto sea de otra forma. Es una pena. Felicito a todos los futbolistas porque el esfuerzo que han hecho ha sido titánico”.

La despedida del estadio a Suso

Caparrós también habló de la despedida de Suso tras su último partido en el Sánchez-Pizjuán. "Es un futbolista con un talento espectacular. Cuando llegué al equipo, hablé con él y nos ha dado mucho. Es un jugador distinto de los que tenemos. Por lo tanto, le estoy muy agradecido con el esfuerzo que ha hecho hoy; con diez y con nueve jugadores, cómo ha trabajado... Por lo tanto, eso dice mucho de él como profesional, independientemente del talento que tiene".