La cesión de Gattoni a River Plate con opción de compra se da por hecha en Argentina

El Sevilla necesita ir soltando lastre en forma de futbolistas que no cuentan. Gattoni es uno de estos jugadores, aunque su caso no es tan lesivo para le economía del club como los de Rafa Mir, Januzaj o Joan Jordán. El central argentino fue uno de las tres operaciones que se encontró hecha Víctor Orta cuando relevó a Monchi y no ha cuajado en su primera temporada. Por ello, el director deportivo lo está intentando colocar.

Gattoni mantiene el cartel intacto en Argentina y desde allí aseguran que el acuerdo verbal para su cesión al River Plate por una temporada es un hecho, con una opción de compra de 3 millones de dólares (2,8 millones de euros, el doble de lo que costó al Sevilla). Claro que del dicho al hecho siempre hay un gran trecho.

La dirección deportiva está obligada a intentar raspar todo lo que pueda en las negociaciones para rebajar el coste de las mismas. Por ejemplo, la oferta del Alavés por Joan Jordán es ridícula y no aliviaría apenas las enjutas arcas nervionenses. Por ello, el Sevilla debe medir bien los pasos y apurar los plazos dentro de los límites que implican la conformación de la plantilla.

El caso es que Gattoni está levantando muchas expectativas en su posible repatriación a Argentina con el significativo cambio de un clásico como el San Lorenzo a otro grande como el River Plate. El central de 25 años fue fichado por el Sevilla en enero de 2023, aunque continuó cedido en el club de Almagro hasta su incorporación a la pretemporada el pasado verano. Costó 1,4 millones de euros y su rendimiento quedó marcado por un error al inicio de Liga frente al Valencia.

Desde entonces apenas jugó. En el Sevilla apenas jugó, ni con Mendilibar ni con Diego Alonso. Dos partidos de Liga y dos de Copa, con un gol en Astorga, antes de ser cedido en enero pasado al Anderlecht, donde disputó poco más de 500 minutos en 10 partidos, aunque terminó jugando como titular.

El hecho de que tuviera un paso por los escalafones de River antes de su salto a la cantera de San Lorenzo juega a su favor para que se concrete la operación. Pero todo dependerá de lo que esté dispuesto el club de Núñez a asumir de su ficha, que no es de las más elevadas en la nómina del Sevilla, durante su cesión por una temporada.