Del crecimiento de Peque en la mediapunta hasta el 'descontrol' de Akor Adams

Dura derrota para los sevillistas en un partido en el que practicaron tal vez el mejor fútbol del curso en la primera mitad. Pero los hombres de Almeyda no fueron capaces de aprovecharlo, entre otras cosas por la buena actuación de Dmitrovic y también por algún error arbitral y acabaron perdiendo el partido

Peque | Está creciendo mucho como futbolista y ésa es la buena noticia

Peque es derribado por Pol Lozano en una acción del partido. / AFP7 | Europa Press

El fútbol del catalán fue la mejor noticia para los sevillistas, sobre todo en la primera mitad. En la posición de mediapunta, se echó al equipo encima y era capaz de rebasar a los rivales con sus fintas y sus toques. Dio pases, rozó el gol en un disparo al poste y también en un cabezazo que rozó Dmitrovic. De no estar muy fatigado, no se entiende su sustitución.

Dmitrovic | Pagarle estando en el Leganés por Ferlló...

Dmitrovic le da órdenes a sus compañeros en un ataque sevillista. / AFP7 | Europa Press

La heterodoxia de meter a un jugador del Espanyol tiene su sentido, puesto que Dmitrovic salió del Sevilla por la puerta de atrás y le costó dinero al club su rescisión de contrato, seguro que pagándole parte de su ficha en el Leganés. Y fue para fichar a Álvaro Fernández, Ferlló en la camiseta...

Akor Adams | Su doble control en el 2-0 lo define para mal

Akor Adams trata de controlar un balón ante Pere Milla. / AFP7 | Europa Press

Vlachodimos sacó rápido para tratar de sorprender al Espanyol después de un ataque local. Le pasó la pelota a Akor Adams absolutamente solo y éste trató de controlar en dos ocasiones, cada cual peor, para perder la pelota y posibilitar el golazo de Roberto, que jugó en la cantera sevillista.

Mendy | Es el centrocampista que sostiene todo el edificio en el medio

Mendy se lleva el balón ante el acoso de Pere Milla. / AFP7 | Europa Press

El centrocampista francés volvió a tener una actuación destacada hasta que le aguantaron las fuerzas. Es el pegamento de todo el equipo, corre, mete la pierna, algo que no se puede decir de todos sus compañeros, y normalmente le da la pelota al que viste igual que él.