¿Por dónde debe empezar Víctor Orta en el Sevilla?

Se espera que el nuevo director deportivo del Sevilla, que no tendrá el mismo rango de Monchi, quien estaba al frente de una dirección general, llegue al Ramón Sánchez-Pizjuán este martes. Tras dejar ya este lunes más o menos esbozadas las líneas de su nuevo contrato, sus competencias y las condiciones de su equipo de trabajo, Víctor Orta, una vez que sea anunciado oficialmente en su puesto tendrá que ponerse manos a la obra desde el minuto uno, ya que no hay tiempo que esperar y el club nervionense ha perdido unos días preciosos (más de dos semanas desde que Monchi anunció su intención de abandonar) y debe posicionarse en el mercado.

¿Y qué es lo primero que tendrá que hacer Orta en su regreso a Nervión? Primero reunirse con el comité de dirección. Castro y Del Nido Carrasco han de dejarle muy clara sus competencias. Dónde puede llegar y dónde no. Si tendrá control sobre la cantera o sólo hasta el Sevilla Atlético (que sería lo lógico), así como establecer su equipo colaboradores. Para ello tendrá que conocer los técnicos que siguen en la casa, deberá reunirse con Fernando Navarro y Emilio de Dios, actuales secretarios técnicos y ver si están dispuestos a seguir y en qué condiciones. Orta desee traer a uno o varios hombres de su confianza para esa función, con lo que ya mandará la decisión de los adjuntos de Monchi en seguir en el club o abandonar. Al parecer, de Dios tiene una oferta del Niza y a Navarro no le faltan clubes interesados en contar con él. Incluso no se descarta que Monchi, en cuanto pueda, tire de él para el Aston Villa.

El siguiente paso será reunirse con el entrenador (que por cierto estará alucinado con todo lo ocurrido desde que se marchó de vacaciones) para estudiar la plantilla y definir estrategias, puestos a reforzar y los perfiles que necesite José Luis Mendilbar. Será cuando empiece de verdad la labor a fondo de un director deportivo en esta época del año. A la vez que tendrá que colocar a jugadores con los que, por edad, rendimiento o momento en la duración de su contrato (la renovación de Gudelj está cerrada y sólo falta darle oficialidad). Igualmente tendrá que estudiar con el técnco qué hacer con los jugadores que vuelven tras cesión. Son bastantes y en diferentes puestos y con circunstancias variopintas, muchos en su último año de contrato: Rony Lopes, Idrissi, Augustinsson, Delaney, Óscar Rodríguez, Januzaj, José Ángel Carmona, Kike Salas, Luismi Cruz, Alfonso Pastor, Iván Romero, Juanlu, Zarzana…

Igualmente, una vez trazada con Mendilibar la idea de los puestos a reforzar ver qué informes hay en el club, reunirse con Fernando Navarro y Emilio de Dios para ver qué operaciones hay avanzadas y tirar también de su agenda y conocimiento del mercado. Todo ello contando también que el club tenga claro cuál puede ser el nivel de gasto, el control de la masa salarial de la plantilla y de que jugadores está el Sevilla dispuesto a desprenderse en el caso de que lleguen ofertas. En este sentido, con dos ejercicios consecutivos acumulando pérdidas en las cuentas que se presenta a los accionistas en la Junta, el club necesita imperiosamente vender a uno o dos jugadores. El problema es que no hay activos que tengan valor real en el mercado. Sólo Bono y algo En-Nesyri, aunque éste costó 20 millones en su dia. La plantilla está envejecida en muchos puestos y está lejos de encerrar un potencial para generar las plusvalías de otras épocas.

Un plan estratégico a tres años vista

Cuando acabe la planificación de la temporada 23-24 (cierre definitivo de amistosos, etcétera), Orta deberá trazar un plan estratégico a tres años vista, las tres temporadas que va a firmar en el Sevilla, para establecer objetivos a corto plazo, reforzar puestos de responsabilidad (cargos en su departamento, en cantera, etcétera) para que el club vuelva a la normalidad en el plano deportivo.

Afortunadamente, el madrileño se encuentra con una estructura sólida que ha edificado Monchi desde 2019 hasta la fecha, con un equipo de trabajo de más de 15 persona en dirección deportiva y también la creación de un departamento de investigación, de I+D+I enfocado al mundo del dato y a la inteligencia artificial que tan de moda está en el mundo del fútbol en el que Orta no es nada ajeno, pue fue uno de los precursores junto a Monchi en todo esto (bases de datos, software propio, etcétera).