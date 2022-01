Rubiales, sobre el derbi: "Debemos volver a la cordura"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, hizo un llamamiento "a la calma y a la cordura" tras el incidente ocurrido el sábado en el estadio Benito Villamarín en el partido entre el Betis y el Sevilla, de los octavos de final de la Copa del Rey.

"Debemos volver a la cordura, volver a sumar, volver a la calma. Quiero mandar un mensaje para seguir este camino y a ver si somos capaces de recuperar la calma, que es lo que merece este deporte", dijo en Movistar el presidente de la RFEF, en el descanso de la final de la Supercopa entre Real Madrid y Athletic Club.

Rubiales se mostró favorable a la suspensión del partido, tal y como se decidió el sábado: "Quiero hacer una valoración, pero mi cargo me limita mucho porque hay órganos disciplinarios específicos que están para estos asuntos. Las dos aficiones son un gran ejemplo, pero a veces pasa esto y A partir de ahí no podemos permitir esto y debemos intentar volver a la cordura, en manifestaciones y en todo", dijo mandando un recado tanto a los jugadores que en redes sociales hicieron alguna valoración como a los técnicos, especialmente Lopetegui, que fue muy crítico con los comités federativos. "Se demuestra que la justicia no sirve absolutamente para nada", dijo el vasco, que incluso desveló que el Sevilla se planteó no presentarse. "No lo hicimos por respeto a la competición. Y además no te presentas y te eliminan de las siguientes Copas", recalcó.

Hay que recordar el episodio que protagonizaron ambos antes del Mundial 2018, cuando Lopetegui fue destituido como seleccionador nacional por Rubiales al desvelarse que había llegado a un acuerdo con el Real Madrid cuando terminara la cita en Rusia