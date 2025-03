El derbi de las cautelares: 1-3 para Del Nido Carrasco... por ahora

El primer derbi de la semana se juega el jueves y el primer gol parece haberlo marcado José María del Nido Carrasco aunque José María del Nido Benavente también celebró como un gol su triunfo parcial en el duelo de máxima rivalidad de las cautelares. El Juzgado de lo Mercantil número 2 desestimaba ayer la mayoría de las medidas cautelares que pidió para la Junta General de Accionistas Extraordinaria de este jueves. Fueron cuatro las medidas cautelares que solicitó el ex presidente y el auto no estimó tres de ellas: ni suspendió los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de enero; ni nombró un administrador judicial para la Junta Extraordinaria del jueves; ni le quitó la facultad de presidir la Junta a Del Nido Carrasco para que lo hiciera un “jurista de reconocido prestigio y acreditada independencia”. Pero sí le estimó la primera de sus peticiones, relativa a su voto frente a la aplicación de la Ley del Deporte sobre la representación de más del 25%. Ahí puede haber partido e incluso revisión de VAR... El padre celebró como un gol ese triunfo parcial sobre el hijo. El jueves se verá.

El juez permite a Del Nido Benavente que realice su voto sin condiciones hasta ese 25%. Sin embargo rechazó de forma expresa que el consejo de administración no pueda condicionar el voto al ex presidente por cualquier motivo como el pacto de gobernabilidad; pacto sobre el que ya rechazó el juez medidas cautelares en enero antes de la última Junta al entender que ya hay un pleito por lo civil abierto, que será el que decida. Sobre la interpretación del auto también hay un derbi entre las partes... como se verá el jueves.

¿En qué estimó parcialmente el juez de lo Mercantil? Pues en el primer punto pedido por el ex presidente, en el que cita la aplicación del Real Decreto 1251/1999, que desarrolla la Ley del Deporte sobre la necesidad de que el Consejo Superior de Deportes autorice los pactos entre accionistas si la suma de sus títulos supera el 25% del capital social.

La medida cautelar estimada...

El juez estima esa medida cautelar, pero los argumentos de dicha estimación dejan inerme a Del Nido, que debería descubrir la carta de qué pactos parasociales tiene para ostentar la representatividad de un número importante de acciones que quedan ahora en el limbo sobre ese 25%: Un paquete de 8.576 acciones y otro de 4.795 títulos que quedaron suscritos a sendos pactos en el año 2020, cuando Del Nido rompió el pacto de gobernabilidad. Porque el juez decreta en su auto “prohibir a la demandada que impida o limite el derecho de voto del demandante por el hecho de que, sin ser titular de más del veinticinco por ciento del capital social, haya sido designado representante de otros socios y, como consecuencia de ello, la suma de sus votos propios y de los que manifieste en representación de otros socios supere ese veinticinco por ciento”.

...Y su peliaguda aplicación

Pero, matiza el juez, “podrá impedirse el voto acumulado por encima de ese porcentaje (25%) solo en el caso de que se incorpore al acta (...) un acuerdo o convenio celebrado por el demandante con otros accionistas en virtud del cual las partes queden obligadas a adoptar (...) una política común duradera en lo que se refiere a la gestión de la sociedad”. Es decir, que para hacer ejercicio del derecho de voto de esa representación Del Nido tendría que aportar los pactos que tiene con otros accionistas. Y esto concurriría en colisión con el pacto de gobernabilidad y las indemnizaciones que están contempladas en éste si hay pactos con otras partes.

El disputado voto de los americanos

Del Nido ha venido negando otros pactos distintos a los de los americanos y ahora no puede usarlos a su favor. He ahí el quid de la cuestión. Pero no sólo eso. Al no haber comunicado esos pactos al CSD, tras esta medida cautelar expresada en estos términos, si Del Nido Benavente quisiera votar con Sevillistas Unidos 2020 -los americanos- puede que no pudiera hacerlo legalmente pues necesitaría la autorización previa del CSD...

Esto se une a que los americanos, a través de Juan de Dios Crespo, se abstuvieron en la última Junta de Accionistas, rompiendo así la estrategia conjunta que tenían con el ex presidente sevillista. Por ahora los americanos han registrado para la Junta 12.720 acciones. En qué sentido votarán esas acciones es casi la única incógnita a desvelar. Todo lo demás vuelve a estar contra Del Nido.