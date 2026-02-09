Diabaté, el delantero ex sevillista que ha firmado el Alavés y que marchaba 'pichichi' en Suecia

Ibrahim Diabaté, nuevo delantero del Deportivo Alavés y que militó en la campaña 2019-20 en el Sevilla Atlético, afirmó este lunes en su presentación que, aunque lleva varias semanas sin competir, está "trabajando duro para coger ritmo y estar bien físicamente", con lo que podría debutar el sábado ante uno de sus antiguos clubes en Ramón Sánchez-Pizjuán.

El marfileño, de 26 años y que sólo estuvo un año en el filial sevillista, cedido por el Real Mallorca -al que llegó en el verano de 2018 desde el ASEC Mimosas de su país-, declaró en rueda de prensa que es "un rematador" y prometió "trabajar para el equipo" e intentar "enchufar" las ocasiones que tenga.

Diabate, quien ha recalado en el Alavés a préstamo por el Gais sueco y con la vitola de pichichi de la competición escandinava, también pasó por el Atlético Madrileño y el Vasteras SK de Suecia, y aseguró que "fue muy fácil" llegar a un acuerdo, ya que para él es "un sueño" volver a LaLiga, donde debutó en las filas del Mallorca de la mano de Luis García Plaza.

Diabaté sonríe con la camiseta del Alavés. / Deportivo alaves

El delantero africano dijo que se ha sentido muy bien acogido por el vestuario alavesista y que está "muy contento de estar en esta familia", y afirmó que trabaja con los preparadores físicos para intentar ponerse a disposición del técnico Eduardo Coudet cuanto antes, ya que su competición finalizó en noviembre y no volvió a la pretemporada hasta enero.

Precisamente este fin de semana se podría reencontrar con el carrilero Juanlu Sánchez, con el que coincidió en el filial del Sevilla. "Estamos trabajando duro para coger ritmo y estar bien fisicamente", explicó el africano, que tendrá competencia con "delanteros con mucha experiencia".

"He venido para ayudar al equipo y dar un plus", dijo sin marcarse una cifra de goles, y añadió que es "un jugador que trabaja mucho y juega en profundidad", al tiempo que admitió que "los centrales en LaLiga son muy duros y fuertes".

El marfileño estuvo acompañado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, que explicó que su contrato abría una ventana en esta época y fue "una buena oportunidad de mercado".

"Lo necesitamos y sus caraterísticas le vienen al equipo de perlas", valoró el portavoz del club alavesista, que puso el foco en su "velocidad, instinto y facilidad para el gol".