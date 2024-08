Los dorsales del Sevilla 24-25 con la novedad de Pedro Ortiz

.El Sevilla público ayer el listado definitivo de dorsales de la primera plantilla tras el cierre de mercado. Pedro Ortiz fue inscrito por necesidad, dado que tiene un año de contrato y estaba sin equipo. A sus 24 años y tras año y medio cedido en el Vizela luso, no podía volver al Sevilla Atlético, se hace con el dorsal 8 de Joan Jordán, cedido al Alavés.

El balear, un mediocampista zurdo que deslumbró por su técnica y debutó con Julen Lopetegui en la primera jornada de la 21-22, debe coger la forma tras sus problemas con las lesiones. El 2 que era de Kike Salas se queda libre. Juanlu (26) y José Ángel (32) son jugadores a todos los efectos del primer equipo y aparecen con dorsal del filial, al igual que Idumbo (27) y Alberto Flores (31).

El listado de dorsales del Sevilla

1. Álvaro Fernández

3. Pedrosa

4. Kike Salas

5. Ocampos

6. Gudelj

7. Isaac

8. Pedro Ortiz

9. Iheanacho

10. Suso

11. Lukébakio

12. Lokonga

13. Nyland

14. Peque

15. Montiel

16. Jesús Navas

17. Saúl

18. Agoumé

19. Valentín Barco

20. Sow

21. Ejuke

22. Badé

23. Marcao

24. Nianzou

26. Juanlu

27. Idumbo

31. Alberto Flores

32. José Ángel

Quedan libres de los 25 que pueden ser inscritos en LaLiga dos dorsales. Además del 2, que tenía Kike Salas antes de tomar el 4 de Sergio Ramos, sigue sin ser ocupado el 25, que la temporada pasada también se quedó sin ocupar.

La idea del Sevilla cuando empezó a idear la planificación era dejar una plantilla con 22 ó 23 profesionales y dejarles hueco en la primera plantilla a futbolistas de la cantera. En parte lo cumple el club, teniendo en cuenta la obligatoriedad de inscribir a Pedro Ortiz para no contradecir la normativa de la AFE con futbolistas con contrato, y que Montiel se ha quedado por no cuajar ninguna oferta pese a que no contaba.

Eso sí, los canteranos que forman parte de la primera plantilla a todos los efectos, léase Juanlu y José Ángel, no tienen ficha ni dorsal del primer equipo por el problema del límite salarial.

García Pimienta podría convocar ya por tanto a Pedro Ortiz, aunque debe ponerse en forma. Este domingo dará la convocatoria tras la sesión matinal de activación.