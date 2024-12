“Cómo duele perder así”, la reacción de los jugadores del Sevilla tras la derrota

Un mazazo en poco más de media hora. Así fue una noche en el Metropolitano donde los jugadores del Sevilla estuvieron muy cerca de romper la paupérrima racha negativa en casa del Atlético de Madrid y que, finalmente, se marcharon a la capital de Andalucía con las manos vacías. Un partido de los que “duele”, como aseguró Juanlu, ya que los pupilos de García Pimienta, a falta de media hora para el final, llegaron a tener una renta de dos goles de diferencia contra uno de los equipos en mayor forma del campeonato. Donde salieron a relucir las figuras canteranas del Sevilla, como Juanlu Sánchez, Kike Salas que firmó dos asistencias o Isaac Romero, que anotó tras 15 jornadas sin ver portería en LaLiga.

Las lágrimas de Kike Salas

El dolor de muchos jugadores del Sevilla quedó clavado tras el segundo gol de Antonie Griezmann que acabó certificando la remontada del Atlético de Madrid en el último suspiro del Metropolitano. Jugadores como Kike Salas, como comentó García Pimienta en la zona mixta, salieron llorando de encuentro: “Me quito el sombrero. El esfuerzo ha sido brutal. Kike Salas estaba llorando con el partidazo que ha hecho. Resbala y Griezmann hace ese control... Con chicos de la casa y con un futuro por delante me sale mal porque habría sido una recompensa bonita para nosotros y estos chicos tan jóvenes”, comentó el barcelonés.

Las reacciones de Juanlu, Sow y Agoumé

A través de las redes sociales, pese a la derrota, varios jugadores del Sevilla expresaron su dolor y orgullo después del partido realizado ante el Atlético de Madrid. Uno de ellos fue Juanlu Sánchez que marcó su tercer gol de la temporada, el segundo en LaLiga: “Cómo duele perder así y más cuando el equipo lo ha dejado todo dentro del campo. Hay que seguir trabajando”, comentó el nazareno. Otro de los que reflejó su dolor fue el suizo Djibril Sow: “Ésta (derrota) ha dolido mucho. Aprenderemos de ello”, comentó el helvético. En la misma línea, la de progresión y trabajo, también estuvo Lucién Agoumé, quien regresó a la titularidad en la competición principal después de la expulsión en Leganés: “Seguimos trabajando. Vamos, mi Sevilla”, apuntó.

Dodi Lukébakio, orgulloso de los suyos

Junto a García Pimienta, otro de los jugadores que habló en la zona mixta del Metropolitano fue Dodi Lukébakio. El belga, que sigue consagrándose como uno de los líderes de este equipo con su séptima diana, tiró de liderazgo frente a las cámaras del Sevilla y habló del orgullo que había sentido del esfuerzo de sus compañeros: “Estoy muy orgulloso de mi equipo, no puedo decir nada más. Por supuesto que lo importante es ganar y no nos lo tomamos bien, pero son los detalles. No puedo culpar a nadie, estoy muy orgulloso de mi equipo. Mostramos juntos que tenemos mucha calidad y la tenemos que mostrar para el próximo partido porque realmente he creído desde el principio en mi equipo. Hoy hemos mostrado mucha calidad. Nunca tomaré esta noche como un mal partido, podemos estar orgullosos de nosotros. Por supuesto, necesitamos esta experiencia para terminar los partidos”, apuntó el belga.

Las fotos del Atlético de Madrid - Sevilla / Sergio Pérez | Efe | Europa Press

Saúl Ñíguez, autocrítico

El último de los jugadores que intervino fue Saúl Ñíguez, quien regresó a la que fue su casa durante más de una década. El ilicitano hizo autocrítica de los ocurrido, especialmente en la segunda mitad del partido donde el Sevilla fue inferior al Atlético de Madrid: “Creo que sí que hay muchas cosas positivas de este partido. Una pena que en la segunda parte no hemos sabido gestionarla, hemos perdido un poquito nuestra seña de identidad. En la primera parte de, sobre todo, jugar, recuperar balones, descansar con balón y luego hacer daño al rival. La segunda parte ha sido todo lo contrario. Mucho balón largo, pérdidas muy rápidas que no te dejaban recuperar. Ha sido un asedio del Atlético de Madrid y creo que al final la primera parte ha sido muy buena y en la segunda muchas cosas a mejorar”, comentó.