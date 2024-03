Enrique de la Cerda representó las acciones de Monchi en la Junta Extraordinaria del Sevilla

Nadie esconde que la salida de Monchi del Sevilla, hace ya casi un año, generó una grave desunión entre el de San Fernando y la cúpula de la entidad hispalense. La relación del, ahora, director deportivo del Aston Villa con José María del Nido Carrasco, en aquel entonces vicepresidente, y Pepe Castro quedó muy dañada, y se escenificó en un cruce de declaraciones entre el propio gaditano, en su despedida, y el dirigente utrerano -habló sobre él en el acto de renovación de Nemanja Gudelj-.

"Si la botella de agua se está derramando, los ejecutivos tenemos que actuar", declaró aquel 26 de junio Pepe Castro, en referencia a labor de Monchi en el Sevilla. Su salida no fue plato de buen gusto y abrió grietas, que se siguen confirmando en cada Junta.

Según ha podido saber Diario de Sevilla, Enrique de la Cerda Cisneros, único consejero que mantiene Del Nido en el actual consejo, representó las acciones de Monchi en la Junta General Extraordinaria celebrada el pasado lunes 18 de marzo. Esto, sin embargo, no es algo nuevo, ya que se trata de algo que ya hizo el de San Fernando en la Junta, también extraordinaria, de junio de 2023. Un claro apoyo al expresidente del Sevilla y, sobre todo, un rechazo público a la actual dirigencia de la entidad hispalense.

El cruce de mensajes en la Junta de diciembre

Lo que, en un principio, era un secreto a voces, ya nadie lo esconde en el Sevilla. La mala relación y la ruptura total entre Monchi y Del Nido Carrasco tras su salida es evidente, y se declaró públicamente en la última Junta General de Accionistas de la entidad, el pasado mes de diciembre. El, ahora, presidente nervionense declaró, durante el acto, explicó la salida del de San Fernando: "Marca (el diario deportivo) sacó que el Aston Villa quería a Monchi, nos dijo que era verdad y le dijimos que, si se iba, tenía que pagar sus dos meses de preaviso y la cláusula de 2,5 millones de euros. El viernes recibí una llamada del Aston Villa en la que me dijeron que Monchi le había dicho que le perdonábamos la cláusula, le dijimos que no, y nos dijo que se detraería de su salario. Monchi se ha enfadado con nosotros por no perdonarle la cláusula. Nadie ha echado a Monchi, nadie le ha dicho a Monchi que no prepare los bocadillos del infantil".

Esa pulla final provocó que, tan sólo un día después, el propio Monchi 'hablara' en sus redes sociales. El actual director deportivo del Aston Villa subió una publicación a su cuenta de Instagram, rodeado de su equipo de trabajo, y en la que lanzó un dardo en forma de indirecta: "La motivación surge de trabajar en lo que nos gusta, pero también de coincidir con gente que nos gusta y que nos deja trabajar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Monchi (@leonsfdo)

Una desunión que acabó con su salida del club... y su apoyo acérrimo a José María del Nido Benavente mediante Enrique de la Cerda Cisneros.