El exceso de intensidad, el peligro que viaja con el Sevilla

El riesgo de quedarse con diez (ya lo hizo ante el Villarreal aunque no por expulsión) viaja con este Sevilla, pero es que su modelo de juego vive de la intensidad y la agresividad que requiere el duelo individual y el estar siempre cerca del contrario antes de que reciba.

El equipo de Matías Almeyda es el más tarjeteado de la Liga en Primera División, pues nada menos que 28 amarillas le han mostrado a sus jugadores en 8 jornadas de campeonato, con una media de 3,5 por partido, con dos ocasiones de 7 (ante Alavés y Barça). Los segundos clasificados en este ránking son Rayo Vallecano y Getafe, con 22 amarillas y una roja los de Íñigo Pérez y 20 los siempre combativos discípulos de Bordalás.

Evidentemente, es una consecuencia del ardor con que se emplean sus jugadores, pero es un riesgo latente, tanto en cuanto a potenciales expulsiones (que es verdad que aún no ha llegado ninguna) como en futuras y próximas sanciones por suspensión. No en vano, Almeyda ya tiene que jugar con este dato, y es que hay dos jugadores que suman cuatro amarillas y están al borde del castigo. Agoumé y Peque lideran la clasificación de tarjetas amarillas a nivel individual con cuatro amonestaciones en siete y seis partidos jugados, respectivamente, una media muy alta, de 0,6 y 0,7 por partido. Seguramente una de las razones que argumentan el deseo de Almeyda de tener a toda la plantilla enchufada y a nadie descontento, ya que sabe que en cualquier momento debe tirar de los jugadores teóricamente reservas, aunque intenta erradicar esa distinción entre unos y otros. Además de estos dos jugadores al borde de la suspensión, el Sevilla tiene hasta cinco futbolistas que han sido tarjeteados ya dos veces, a saber, Nianzou, Azpilicueta, Carmona, Isaac y Gudelj.

Los nervionenses suman 28 amarillas (3,5 por partido), muy por encima de Rayo (22) y Getafe (20)

Un ardor que también se vive en el banquillo, donde Bonini ha visto una roja directa y una amarilla, el propio Almeyda ha sido amonestado ante el Elche y Gudelj y Oso vieron también la amarilla en el banquillo.

El Sevilla ha conseguido, a cambio, elevar su nivel de rendimiento defensivo. Es de los equipos que menos ocasiones concede y logra frenar con faltas tácticas el ritmo del contrario. La labor de Peque en los pocos minutos que estuvo en el campo en el último partido ilustra este dato en particular. El Sevilla es el segundo equipo que más faltas comete (128 / 16 por partido), sólo superado por el Alavés, y también es el segundo que más recuperaciones de balón ha completado (416 / 52 por partido), siendo el líder en esta variable el Rayo Vallecano de Íñigo Pérez, un equipo que usa un modelo parecido al del Sevilla, como su mismo técnico reconoció, muy bielsista, y con el que le ganó por fases la partida a Almeyda hace dos domingos pese a que acabó perdiendo el encuentro.

Pero es la filosofía que el nuevo ideólogo del sevillismo ha logrado imbuir a sus jugadores. El Sevilla es de los equipos que mejor domina el duelo en el campeonato. En los duelos uno contra uno es el segundo mejor después del Alavés con 637 ganados (79,5 por partido), en duelos totales es el tercero con 430 (53,8) y en duelos aéreos el cuarto con 119 (14,9 por cita).