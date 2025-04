Fabrice Pastor estira el chicle sobre su aterrizaje en el Sevilla: ni sí ni no

Fabrice Pastor vuelve a estar de paso en Sevilla, la ciudad de la que dice estar tan "enamorado" con motivo de otra parada en la ciudad del A1 Pádel Tour 2025 para la presentación en el Ayuntamiento de dicho circuito, del que es máximo responsable y propietario. En la actual situación del Sevilla, el empresario hispanomonegasco ha vuelto a ser inquirido sobre sus verdaderas intenciones respecto al club de Nervión. Pero Pastor no dice ni desdice. Más bien estira el chicle de la incertidumbre, dejando en ascuas a todo el mundo.

Enfrente, Antonio Lappí permanece en silencio mientras trabajo sotto voce tanteando a los accionistas mayoritarios sobre la posibilidad de que vendan sus paquetes de acciones. Pastor en cambio sí vuelve a elevar la voz, aunque no diga mucho más de lo que había dicho anteriormente. Que le encantan el Sevilla y Sevilla, que no descarta desembarcar en el club, que la situación actual de guerra accionarial es insostenible... Y que está meditando hacerse con un paquete de acciones. Pero todas sus palabras fueron medidas. Ni una comprometió su palabra ni su honor a medio o corto plazo.

Lo primero es su análisis de un Sevilla que está en un momento crítico, como en un fin de ciclo... "¿Quién no piensa en eso a día de hoy? Yo creo que el club está viviendo un momento que no es el suyo y que desgraciadamente los resultados no se dan o no se dan todo lo que tendría que darse. Y como dije, nosotros ahora en junio presentaremos la alternativa en el mundo del pádel y por eso el año pasado dije que en julio del año que viene tomaríamos una determinación", dijo. ¿Será presidente en julio entonces? "Eso lo dice usted y no yo. Vamos a esperar a que llegue el momento y si la decisión es negativa tampoco tiene que ser un drama"... O sea...

¿Cómo está actualmente la situación de Pastor respecto al Sevilla entonces? "Seguimos igual que siempre. Yo soy un hombre leal a mis palabras y lo único que espero es que como aficionado y accionista del club, pues, hombre, veamos un fin de año mejor", replicó.

A Fabrice Pastor se le inquiere sobre si ha cambiado su situación sobre la imposibilidad de ser presidente. "Yo ya lo dije, no puedo ser presidente del Sevilla fiscalmente, porque no vivo aquí, otra cosa es la gestión". ¿Y estaría dispuesto a dar ese paso, el de la gestión? "Lo que he dicho siempre. Esperaremos a ver cómo terminamos de organizar el mundo del pádel, adónde nos lleva y a partir de ahí pues tomaremos la decisión que sea. Me complicaría mucho la vida (sumar al pádel la gestión del Sevilla). Ya estoy sin vida, pero bueno... Es más un tema de orgullo personal, por amor a la ciudad y al club", agregó.

Sobre la actual guerra accionarial del Sevilla y la situación del club también habló en estos términos: "Yo creo que no hay que hablar de una persona o de otra. Hay que hablar del club. Y sólo se escucha hablar de las personas y no del club". Y vio inviable un reencuentro entre Del Nido padre y Del Nido hijo. "Yo creo que esas cosas son muy difíciles, se llevan muy dentro, llevan mucho tiempo a la gresca y yo creo que es muy complicado. Sería lo inteligente para el Sevilla, porque al final todos queremos lo mismo para el Sevilla, no para un señor u otro, ¿verdad?".

"Yo creo que siempre hay que dejar trabajar las gestiones que hay a día de hoy, pero creo que hay que espabilar", dejó como última reflexión sobre el actual consejo de administración que preside José María del Nido Carrasco.

¿Y qué opina de la tercera vía cuya cabeza visible es Antonio Lappí? "Yo creo que el primero que llegue y lo haga será el ganador", dijo en referencia al que compre el paquete de acciones necesario para mandar en el Sevilla sin más "grescas".