Las fotos del Sevilla FC - Levante

El Sevilla encaja una dura derrota ante el colista, en el Levante, en el estreno de 2026 en el Ramón Sánchez-Pijuán. Los valencianos se adelanteron en el descuento de la primera mitad por medio Iker Losada, aumentaron su ventaja con un tanto de Espi cuando restaban 15 minutos para el final y el canterano sevillista Carlos Álvarez rubricó la goleada en el minuto 94 tras errar Isaac Romero un penalti.