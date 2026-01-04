Las fotos del Sevilla FC - Levante

El Sevilla encaja una dura derrota ante el colista, en el Levante, en el estreno de 2026 en el Ramón Sánchez-Pijuán. Los valencianos se adelanteron en el descuento de la primera mitad por medio Iker Losada, aumentaron su ventaja con un tanto de Espi cuando restaban 15 minutos para el final y el canterano sevillista Carlos Álvarez rubricó la goleada en el minuto 94 tras errar Isaac Romero un penalti.
1/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
2/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
3/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
4/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
5/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
6/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
7/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
8/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
9/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
10/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
11/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
12/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
13/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
14/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
15/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
16/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
17/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
18/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
19/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
20/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
21/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
22/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
23/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
24/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
25/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
26/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
27/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
28/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
29/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
30/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
31/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
32/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
33/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
34/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
35/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
36/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
37/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
38/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
39/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
40/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
41/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
42/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
43/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
44/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
45/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
46/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
47/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro
48/48Las fotos del Sevilla FC - Levante/Antonio Pizarro