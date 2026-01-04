REYES MAGOS
Recorrido y horarios del Heraldo Real de Sevilla
Las fotos del Sevilla FC - Levante
Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro

Las fotos del Sevilla FC - Levante

Almeyda: "El partido se ve reflejado en el penalti"

El Sevilla encaja una dura derrota ante el colista, en el Levante, en el estreno de 2026 en el Ramón Sánchez-Pijuán. Los valencianos se adelanteron en el descuento de la primera mitad por medio Iker Losada, aumentaron su ventaja con un tanto de Espi cuando restaban 15 minutos para el final y el canterano sevillista Carlos Álvarez rubricó la goleada en el minuto 94 tras errar Isaac Romero un penalti.

Las fotos del Sevilla FC - Levante
1/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
2/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
3/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
4/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
5/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
6/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
7/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
8/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
9/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
10/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
11/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
12/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
13/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
14/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
15/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
16/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
17/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
18/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
19/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
20/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
21/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
22/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
23/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
24/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
25/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
26/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
27/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
28/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
29/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
30/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
31/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
32/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
33/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
34/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
35/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
36/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
37/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
38/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
39/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
40/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
41/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
42/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
43/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
44/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
45/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
46/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
47/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro
Las fotos del Sevilla FC - Levante
48/48 Las fotos del Sevilla FC - Levante / Antonio Pizarro

También te puede interesar

Lo último

stats