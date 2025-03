García Pimienta: "Si hacemos las cosas bien podemos conseguir los tres puntos allí"

Xavi García Pimienta saber perfectamente que está ante un “partido especial". Ya tiene la experiencia de primera mano del partido que ganó el Sevilla al Betis con gol de penalti de Lukébakio para haber visto cómo todo se transforma: el ánimo de los futbolistas y la intensidad de todo el staff técnico además de la interacción con los aficionados en la rutina diaria. Una rutina que se ha prorrogado durante dos semanas de parón como larguísimo prólogo del derbi. Un prólogo que incluso requirió de la firma de la paz entre las directivas...

"Se vive un ambiente diferente en la ciudad cuando vas por la calle y es normal. Muy contentos de poder jugarlo el domingo", comenzó diciendo en la sala de prensa de la ciudad deportiva. El equipo llega bien. Aquí voy a hablar del egoísmo del entrenador. Me hubiera gustado tener a todos los jugadores dos semanas para preparar bien el partido, pero el Sevilla es un gran club que tiene grandes jugadores y diez u once internacionales que ayer fue el primer entrenamiento en el que estuvimos todos juntos. Pero se ha preparado con las garantías y el tiempo suficientes", continuó argumentando.

El favoritismo del Betis y la competitividad del Sevilla

El entrenador sevillista se mostró con optimismo sobre el estado físico y anímico de todos sus hombres disponibles: "La gente llega muy bien. Hemos tenido la fortuna de que la gente que ha ido con la selección no ha tenido ningún problema más allá del desgaste propio de los partidos que han jugado. Tenemos las bajas conocidas de Nianzou y de Agoumé y Sow por sanción y el resto llega en perfectas condiciones y con muchas ganas. La gente está entrenando muy bien y nos queda el entrenamiento en el Sánchez-Pizjuán para que la afición nos pueda dar ese último aliento y preparados y con ganas para el partido del domingo”.

Inmediatamente se le recordó la distancia en la tabla y el favoritismo del Betis frente a la competitividad en los derbis del Sevilla: “Los derbis, me lo habían dicho y lo viví en el partido de la primera vuelta, son partidos especiales. Da exactamente igual la clasificación, si un equipo llega mejor o peor, si tiene más o menos bajas… porque son partidos especiales. Y la prueba fue el partido que hicimos en la primera vuelta aunque sólo ganamos por 1-0 y de penalti. Hicimos un partido muy completo para conseguir la victoria. Como son partidos igualados… Si miras la clasificación está claro dónde está cada uno pero son partidos diferentes en los que la clasificación no tiene nada que ver”.

Garantías para lograr la victoria

Tras ese repaso positivo del estado físico y anímico del grupo que entrena García Pimienta sacó su mensaje más ambicioso: el de jugar por el triunfo con garantías. “Lo estamos preparando de la mejor manera posible. Llegamos con toda la energía, con todas las ganas y con todas las fuerzas y el equipo bien preparado para afrontar un partido que va a ser muy difícil, como no podía ser de otra manera, y también con la confianza de que si hacemos las cosas bien, y estamos preparados para ello, podemos conseguir los tres puntos allí”.

La Junta de Accionistas como estorbo

Preguntado sobre si el grupo está al tanto de la convulsa una vez más Junta de Accionistas el técnico dejó ese asunto totalmente al margen y recordó que hubo un almuerzo de confraternización con José María del Nido Carrasco justo antes de la asamblea de accionistas y nadie habló de ella. "No se habla absolutamente nada. Tenemos la gran suerte de que el presi nos da toda la tranquilidad del mundo y nos deja al lado de todas las cosas que no son deportivas entre otras cosas porque no tenemos ni voz ni voto. Estamos muy centrados en preparar el derbi. Se dio un episodio de la Junta y no tiene nada que ver con nosotros. Ayer tuvimos una comida aquí con el presidente y con Víctor Orta y no se habló absolutamente nada de eso. Todo el equipo está confiado y tranquilo y son cosas que no nos afectan para nada".

Sí tuvo más importancia e influencia anímica la presencia de Jesús Navas en el Benito Villamarín así como la colocación de una bandera en el entrenamiento con las efigies de Antonio Puerta y José Antonio Reyes. "En el anterior teníamos el aliciente más de que era el último de Jesús. Está viniendo de forma continua. Vendrá con nosotros al partido y lo tendremos muy cerquita. Tenemos muchos chicos de la casa y mucha gente que lleva viviendo mucho tiempo y sabiendo lo que es la rivalidad, que debe quedarse en el campo. Los que llevamos poco tiempo aquí habiendo vivido el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán y todo lo que está sucediendo esta semana ya vemos que es un partido especial en el que hay que afrontarlo de una manera diferente. Vamos sin ninguna excusa y convencidos de que estamos preparados de sobra para el partido del domingo en el campo del Betis".

El "derbi de los derbis"

García Pimienta calificó este partido de máxima rivalidad como "el derbi de los derbis". "Se podría considerar el derbi de los derbis: el Betis-Sevilla o el Sevilla-Betis. He trabajado mucho tiempo en cantera y sé el sentimiento de la gente que llega al primer equipo. Tenemos la fortuna de tener muchos chicos que han pasado por la base del Sevilla y tienen ese sentimiento y son gente que te da ese plus para estos partidos".

Habló de las aficiones que estarán presentes y las que seguirán en la lejaní el derbi. "El Betis juega en su estadio con su afición como hicimos nosotros en la primera y animará al máximo a su equipo. No van a venir muchos aficionados del Sevilla, 600 ó 700, y seguro que hubieran venido más si hubiera sido posible y nos debemos a ellos. A los que van a estar presentes con nosotros y a los que nos van a estar viendo por televisión. Contentos por representar a este escudo, que seguro que lo vamos a defender con muchísimo orgullo".

La figura del entrenador queda al margen

El partido tiene una importancia clasificatoria intrínseca al margen de la rivalidad. "Estamos en el último tramo bien metidos. Ya todo el mundo se juega las cosas de verdad. Tenemos 36 puntos (por 44 del Betis) y es un derbi y no tiene nada que ver la clasificación. Pero está claro que si conseguimos tres puntos nos va a dar esa moral para afrontar los últimos partidos también con esa ilusión de ganarnos el derecho de luchar por cosas importantes. Sabiendo que es un derbi y la rivalidad que hay entre los dos equipos, conseguir los tres puntos sería muy importante para nosotros".

Pero eso no quiere decir que también sea importante para la figura de García Pimienta y su consideración entre el sevillismo. ¿Cómo influiría ganar el derbi también en Heliópolis para su imagen? "No es importante mi figura. Aquí lo importante es el Sevilla y que consiga los objetivos. Que la afición se sienta contenta y orgullosa de nosotros... Hemos sido capaces de ganar el primer partido aquí de una manera solvente por la actitud de los jugadores y la comunión con la afición. Ganar en el campo del Betis sería muy bonito porque conseguiríamos tres puntos más y por la alegría que le íbamos a dar a la gente. No es importante para mi figura. El Sevilla va a seguir continuando toda la vida, seguro".

Las variantes del ataque sevillista

¿Tiene claro ya García Pimienta qué frente de ataque elegirá sabiendo que puede contar con Lukébakio, Ejuke, Rubén Vargas e Isaac? "Si fuera el partido hoy, sí. Quedan 48 horas y pueden pasar cosas que no esperas. Si fuese esta tarde lo tengo claro. Queda el entrenamiento de mañana y quedan cosas que darles vueltas. Tener toda la plantilla es un garantía salvo las bajas y estoy muy contento de que todos estén en condiciones salvo Tanguy (Nianzou) para los diez partidos que quedan".

El talento bético y su favoritismo

El Betis llega lanzado deportiva y anímicamente y con mucho talento ofensivo con Isco, Antony, Jesús Rodríguez, Bakambu, Cucho Hernández... ¿Cree que es demasiado favorito el Betis? "Es que ya lo vimos en el partido de la primera vuelta. Son partidos especiales. La clasificación no tiene absolutamente nada que ver. Si miras los puntos son los que son. Sabemos cuáles son nuestras virtudes y qué tenemos que hacer en el partido. Hay que jugarlo muy concentrado y sin cometer errores. Es un partido de Primera División y con la carga emocional añadida del derbi, pero el cómo llega cada equipo no es importante realmente. Tenemos que basarnos en todo lo que sabemos hacer bien y plantear el partido con todo el respeto y sabiendo que si hacemos las cosas bien podemos ganarlo", insistió.

La estadística para el Sevilla tampoco vale

"La historia y los números están ahí", reonoció García Pimienta al serle recordado que el Sevilla tiene históricamente mejores números que el Betis en los derbis. "Pero te puedo asegurar que si no hacemos un buen partido el domingo en el campo del Betis no vamos a conseguir los tres puntos. Se trata de eso, de saber que somos el Sevilla, que tenemos nuestras virtudes, que no tenemos miedo a nadie... Si nosotros estamos a nuestro máximo nivel somos capaces de ganarle a cualquiera".

Abundó en esta idea el barcelonés... "Se trataría de hacer un partido parecido al de la primera vuelta pero en este caso fuera de casa. Hay que saber qué debemos hacer y que no cometamos errores, que sepamos sobreponernos a situaciones que sucedan durante el partido. Jugamos fuera de casa y su afición va a estar animándolos a ellos. Pero eso también puede ser un factor a nuestro favor".

Estar juntitos sin encerrarse atrás

Fue preguntado el técnico sevillista por las virtudes del rival: "El Betis tiene muy buenos jugadores y a nivel asociativo tiene muchísima calidad. En la parte de arriba marcan diferencias y tienen mucha experiencia también. Entonces ya sabemos que habrá momentos del partido en los que el Betis tenga el balón y nos va a tocar defender o estar juntitos para esperar nuestra oportunidad y que el Betis no aproveche todas las virtudes que tiene, que son muchas".

Y enseguida matizó... "Pero también está claro que en el partido de ida tuvimos más posesión de balón, generamos más ocasiones en la portería contraria, hicimos un partido muy completo. Vamos a tener nuestras opciones y no nos podemos encerrar atrás, porque también eso te coarta mucho para llegar a la portería contraria. Somos un equipo que manejamos bien diferentes registros: por ejemplo tener el balón y salir bien a la contra. Y también somos un equipo que concedemos pocas ocasiones al rival. Y todo eso lo tenemos que hacer bien".