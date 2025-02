García Pimienta no iguala a García Pimienta

EI triunfo en Montilivl fue una raya en el agua. No tuvo continuidad ante tres equipos de la zona baja de la tabla. Empates en casa frente a Valencia y Espanyol y otro en Getafe vendido como un triunfo por la dureza del rival, aunque el objetivo se cumple en la clasificación con el equipo lejos de los puestos de descenso o al menos con la suficiente distancia como para estar relativamente tranquillos.

Pero a García Pimienta se le afea no ser capaz de hacer al Sevilla dar el salto. Pese a sus resultados que le dan suficiente crédito para no ser discutido, hay una verdad cuando se comparan las dos únicas temporadas del entrenador barcelonés en Primera. Y es que, a día de hoy, no ha igualado los números en la UD Las Palmas que hicieron que el Sevilla le confiara un proyecto de altura, eso sí, con la salvedad de la reestructuración económica.

El Sevilla, con 27 puntos en 22 jornadas, no ha superado (ni igualado) los números de la primera temporada de García Pimienta en Primera. La UD Las Palmas del catalán lucía tras las 22 primeras jornadas en la Liga 20023-24 31 puntos, 4 más que los que tiene actualmente el Sevilla, colocándose en el puesto noveno y con 9 triunfos acumulados. El Sevilla en la actualidad luce sólo 7 victorias 5 en el Sánchez-Pizjuán, donde por aún no ha pasado ningún grande, y dos a domicilio, al Espanyol (0-2) y al Girona (1-2).

En la segunda vuelta de la pasada Liga la UD Las Palmas de García Pimienta se vendría claramente abajo sumando sólo un triunfo más (acabó con 10 victorias), lo que no fue óbice para que se convirtiera en la apuesta de Víctor Orta tras la destitucion -o no renovación porque había cláusulas de penalización que no estaban claras, como ahora- de Quique Sánchez Flores.

García Pimienta acabó la primera vuelta con el equipo canario, un recién ascendido entonces, con 25 puntos (7 victorias, 4 empates y 8 derrotas), mientras que en esta campaña en el Sevilla y se supone que con un equipo con más argumentos y plantilla aun con las limitaciones económicas llegó al ecuador del campeonato con 23 puntos (6 victorias, 5 empates y 8 derrotas) en el puesto decimotercero.

Pese a que hay quienes tratan de hacer ver que todos son buenas vobraciones, y la verdad es que el Sevilla no pasa los apuros de las dos últimas campañas, la verdad es que también la Liga ha bajado escandalosamente el nivel en la actual campaña, y que los números hablan por sí solos y que es constatable que García Pimienta, con mejor plantilla, no ha logrado igualar sus propios números en su primer año en la élite.

La prueba de que la Liga ha bajado de nivel escandalosamente es que en el último partido en el rival del Sevilla, el Getafe, eran titulares dos jugadores como Uche y Coba, que la misma campaña pasada militaban en el Ceuta y en el Conquense (en Tercera RFEF).