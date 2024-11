García Pimienta reclama refuerzos a Víctor Orta para el Sevilla

El mes de enero y, por ende, el final de la primera vuelta está cada vez más cerca. Después de la derrota del Sevilla ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán, Xavi García Pimienta ha endurecido su mensaje y pide ya, sin que le pregunten directamente, refuerzos en el mercado invernal. Una tarea que está ya apuntada en la lista de Víctor Orta a tan sólo dos meses de que dé comienzo el mercado invernal. En concreto el técnico catalán cree que el Sevilla debe reforzar, aún más con las lesiones, una posición, la de extremo.

Las lesiones de jugadores con "caché"

García Pimienta fue cuestionado por el nivel del Sevilla tras la última derrota en Nervión, en concreto, sobre las unidad ‘A’, de jugadores como Ejuke, Nyland, Badé, Suso o Saúl, que no han sido suplidos con las expectativas esperadas por jugadores que han tenido menos minutos a lo largo de la temporada. El mensaje de Pimienta fue claro: “Esto es lo que tenemos, es nuestra plantilla y voy a defenderlos hasta el final”, resumió el entrenador catalán. No obstante, no negó que ha perdido efectivos “de caché” como es el caso de Saúl Ñíguez, quien debería de reaparecer tras el parón de selecciones, o los casos de Suso o Badé, que se esperan que lleguen a Butarque antes del parón internacional.

La prioridad de García Pimienta: la posición de extremo

Sin embargo, la lesión de Stanis Idumbo, aparentemente en el abductor como avanzó García Pimienta, ha evidenciado aún más las flaquezas de la planificación del Sevilla por la salida de Lucas Ocampos. Después de varias semanas dejando caer que sería una posición que le gustaría mejorar, el entrenador del Sevilla dejó claro a Víctor Orta que necesita, urgentemente, refuerzos: “Es cierto que la posición de extremo hay que reforzarla porque, ya por número, necesitamos ahí jugadores. Me encantaría que cada partido pudiera tener a mi disposición a los 25 jugadores disponibles”, comentó el técnico catalán.

El límite salarial de la plantilla del Sevilla será uno de los principales problemas con los que tendrá que lidiar Orta y su dirección deportiva para sacar adelante este invierno una reestructuración de la planificación necesaria para darle nuevas armas a su entrenador. Con Ejuke fuera, como mínimo, hasta finales de enero, la inevitable retirada de Jesús Navas a sus 39 años y los constantes problemas musculares de Suso Fernández, García Pimienta se ha quedado sólo con Dodi Lukébakio e Idumbo, quien ha caído lesionado de los abductores. Un problema que se ha sumado a la lesión de clavícula de Mateo Mejía en el filial. Orta para repetir la operación de Agoumé - en cuanto a la fecha del fichaje- y traer los primeros días de 2025 al primer refuerzo del Sevilla de García Pimienta en el mercado invernal.