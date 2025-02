García Pimienta: "La victoria hubiera sido justa para nosotros"

Xavi García Pimienta trató de explicar por qué el Sevilla se dejó empatar en el minuto 91 de un partido que debió cerrar mucho antes después de adelantarse en el minuto 46 del primer tiempo.

"Desde abajo se ve de otra manera y yo creo que el equipo ha estado bien", comenzó diciendo ante los medios del club. "Hemos sido capaces de generar contras, pero no hemos estado acertados y no hemos sido capaces de marcar el segundo gol y el rival se vuelca y ha marcado el empate. Si hubiésemos marcado el segundo gol el partido habría sido nuestro. El equipo ha hecho cosas para haber ganado, por ocasiones y por trabajo", analizó.

El técnico barcelonés lamentó que en esta ocasión el VAR no anulase el gol del Mallorca: "Nos pitan hace pocas semanas el gol anulado del Espanyol... No sé. El límite es tan justo, la línea es tan fina que hace que te lleves los puntos o no. Es una pena porque el equipo había hecho un trabajo magnífico durante todo el partido".

Hacerse fuerte en casa, ese defecto

García Pimienta reconoció que dar el paso adelante requiere "hacerse fuerte en casa". "Si quieres dar un paso más tienes que hacerte fuerte en tu casa y sacar puntos fuera. Yo creo que fuera de casa el equipo está sacando buenos resultados. Pero si quieres estar más arriba... Creo que hemos sido mucho mejores hoy. Fuimos mucho mejores que el Valencia, mucho mejores que el Espanyol... Y se te escapan dos puntos en cada partido que fíjate cómo estaríamos mismo. Algo no estaremos haciendo bien, aunque creo que el equipo en el cómputo global ha hecho un buen partido y ha generado suficientes ocasiones".

"Es cierto que el Mallorca en los últimos minutos se ha volcado, iba perdiendo por un gol y tenía que dar un paso adelante. Y es una pena porque creo que realmente hoy la victoria hubiese sido justa por nuestra parte", continuó.

Mucho que decir aún en la Liga

El técnico sevillista pone ya el foco en el partido del sábado en Vallecas. "Ahora hay que descansar bien y prepararse para el partido del sábado, que va a ser muy exigente ante un gran rival como es el Rayo. Aquí quedan muchas cosas que decir todavía".

Y terminó elogiando el esfuerzo de sus futbolistas: "Yo me quedo con los jugadores, que se dejan todo. Es una maravilla, son un ejemplo entrenando y compitiendo. Si no hemos logrado la victoria es porque no hemos estado acertados, no porque los chicos no se hayan dejado la vida. Quedan trece partidos y nos quedan muchos puntos que los vamos a disputar, no tengo ninguna duda".

La tardanza de los cambios

Fue muy preguntado por los cambios... "Es muy difícil entrar desde el banquillo cuando el equipo está funcionando. Es cierto que hacía falta ese refresco y por eso entraron Ejuke por Rubén Vargas y Agoumé por Sow, porque tenía los gemelos un poco cargados. Después Juanlu y Rubén Vargas... Los cambios se intentan hacer para mejorar el equipo y he intentado hacerlo de la mejor manera".

Abundó en esas explicaciones. "El hecho de entrar de refresco es por alguna necesidad o porque quieres cambiar algo del partido. La gente de dentro estaba cansada, pero estaba más concentrada y metida en el partido que los que iban a salir en frío. Hemos cambiado a los que estaban más cansados, y los que han salido no lo han hecho mal".

"No he hecho más cambio porque he considerado que los que estaban en el campo estaban suficientemente bien para aguantar el partido. Preguntaba y me decían que estaban bien para aguantar y he decidido no hacer más cambios", añadió, recordando que tenía en el banquillo a Marcao, Suso o Idumbo y que podrían haber entrado si lo hubiese creído oportuno.

Sobre Gudelj dijo que "no estaba disponible para el partido al cien por cien". "Estuvo animando en el banquillo, pero no para jugar". Por eso no salió.