Giovanni Simeone, ofrecido al Sevilla en el traspaso de Juanlu

Giovanni Simeone ha vuelto a ser vinculado al Sevilla. No es la primera vez, ni la segunda... De vez en cuando, el primogénito de Diego Pablo Simeone sale a la palestra como un futurible del club de Nervión, que dejó huella en su padre hasta el punto de que su hijo ha hablado más de una vez con cariño del Sevilla. la última fue en enero pasado. Ya entonces buscaba acomodo lejos de Nápoles. Ahora, con la visita de Giovanni Manna, director deportivo napolitano, al Sánchez-Pizjuán el jueves pasado, está candente la negociación para el traspaso de Juanlu, un asunto que viene de largo que añade ahora la opción de Giovanni Simeone.

El gestor técnico del club partenopeo está buscando destino a Giovanni Simeone y su agente también porque está ante su último año de contrato. De ahí que fuera ofrecido. En CalcioNapoli24 así lo aseguran. Hace un lustro, el hijo mayor de Simeone habló así en El Larguero del Sevilla: “Sabéis lo que siento por el Atlético, pero me gusta mucho el Sevilla, es un equipo que me encanta, pero de siempre, no solamente de ahora. Quizás es porque mi papá en algún momento me habrá mandado la señal del Sevilla, donde estuvo jugando, pero siempre tengo un toque a favor de ellos”.

No es nuevo que entre los deberes más urgentes de Antonio Cordón es dar con un delantero centro. Isaac, tras una temporada muy pobre, Akor Adams, que trabaja en vacaciones para la recuperación de su lesión, e Iheanacho son los que hay ahora mismo en la plantilla antes del regreso de otro cedido, Rafa Mir. Lo de Giovanni Simeone es un simple ofrecimiento. Pero no es casualidad que salga su nombre a la palestra mientras Sevilla y Nápoles negocian las cantidades para el traspaso de Juanlu.

En torno a 15 millones podría cerrarse, aunque en Nervión pidieron 20 y desde Nápoles ofrecían 10 más variables. Cada fuente habla de cantidades distintas, no obstante. ¿Estaría el delantero de 1,80 metros incluido como moneda de cambio? Quizá sea una estrategia azzurra que no cala en la ejecutiva blanquirroja.

Giovanni Simeone (Buenos Aires, 05-07-1995) llegaría al Sevilla con 30 años, ocho más que su hermano Giuliano, que triunfa en el Atlético. Tras un año aciago con el campeón de la Serie A: 30 apariciones con apenas 390 minutos y uno gol. Su mejor rendimiento en el Calcio fue en la Fiorentina: 74 partidos de Serie A, 5.490 minutos, 20 goles y 7 asistencias. Cumple contrato en 2026. Cordón tendrá la palabra sobre si lo ve válido para este Sevilla de economía de guerra.