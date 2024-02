Los grandes accionistas plantan a Del Nido Benavente

José María del Nido Benavente no obtuvo respuesta por parte de los representantes de las grandes familias de accionistas y éstos no se presentaron a la citación que el ex presidente realizó a través de su perfil en la red social X. Precisamente ésta fue una de las razones esgrimidas por algunos de ellos, como el caso de la familia Carrión, que publicó un comunicado criticando las formas y el fondo de la "tregua" que el máximo accionista propuso en la lucha por el control de la sociedad.

Las familias Carrión, Castro, Alés y Guijarro no estuvieron presentes en la Peña Sevillistas San Bernardo, donde no fue convocado el actual presidente, José María del Nido Carrasco, otra de las cuestiones que fue tomada como una ofensa por los actuales gestores de la entidad.

Del Nido, que ha estado acompañado por su hijo Miguel Ángel y por el consejero Enrique de la Cerda, sí ha podido mantener contacto con representantes de la Federación de Peñas, su presidente, Carlos Jiménez, y con miembros de Accionistas Unidos, la Asociación de Pequeños Accionistas y Patrimonio Sevillista, que fueron convocados como "moderadores" de una reunión que finalmente, técnicamente, no se celebró.

El ex presidente y máximo accionista solicitó notarialmente una Junta Extraordinaria de Accionistas que aún tiene fecha, aunque el consejo tiene aún unos 15 días para fijar la fecha. La guerra sigue su curso y las partes no se mueven de sus respectivas posturas.