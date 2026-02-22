Gudelj, como capitán, le dedica el triunfo a Almeyda: "Esto se saca como una familia"

Nemanja Gudelj, primer capitan del Sevilla, le ha dedicado el triunfo logrado en Getafe a Matías Almeyda tras una semana en la que no lo ha pasado bien. El jugador serbio ha atendido a los micrófonos de DAZN con una sonrisa de oreja a oreja y la satisfacción del trabajo bien hecho.

“Ha costado, como sucede con todos los partidos. Ves la Liga y todos son difíciles. Cada punto es bienvenido. Le dedicamos el triunfo al míster y estamos agradecidos a la afición, que siempre está ahí", decía el veterano y polivalente futbolista, un referente en el equipo.

"El vestuario es fuerte, estamos muy unidos. Sabíamos que le iban a caer varios partidos. Es un triunfo que el grupo le dedica al míster", reafirmaba. "Esto se saca adelante como una familia, y la familia se apoya. En los malos momentos es cuando se ve quién está contigo”, reiteraba.