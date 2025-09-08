La ilusión de Azpilicueta en el Sevilla: "Me veo capacitado para competir con 36 años"

César Azpilicueta, con una sonrisa en su rostro que no se le ha borrado en ningún momento, ha sido presentado como nuevo jugador del Sevilla una semana después de que fuera anunciado su fichaje por una temporada, con opción a otra más, sobre el cierre del mercado. José María del Nido Carrasco se ha referido en su brevísima introducción a esta circunstancia: "Quería dar la bienvenida a César a su nueva casa y agradecerle a él, a su familia y a sus agentes esperarnos hasta el final de temporada para poder firmar por el Sevilla", comentó el presidente del Sevilla antes de cederle la palabra al navarro.

Una de las primeras preguntas que tuvo que responder el defensor navarro de 36 años fue sobre las ofertas que desechó para elegir el Sevilla. "No me gustaría entrar en nombres propios de equipos. Sí es cierto que he tenido conversaciones no sólo con equipos de España, sino de fuera de España y fuera de Europa. Ha sido un verano atípico tras terminar mi contrato con el Atlético de Madrid. Quería descansar y disfrutar con la familia y ver con mi experiencia y mi capacidad adónde me llevaba el fútbol. Y ahí apareció el proyecto del Sevilla. En cuanto hablé con el club y con el entrenador me transmitieron esa ilusión. Creía que podía aportar en este proyecto y por eso estoy aquí".

¿Y qué es lo que cree que puede aportar? "Tengo ganas de jugar partidos, de competir, de mejorar no sólo al grupo sino a los compañeros de forma individual, en cualquier cosa que les pueda ayudar, encantado. Y que el día que me vaya de aquí estemos mejor que esta tarde".

El difícil proyecto de un Sevilla en crisis

Se le insistía a Azpilicueta sobre el desafío que supone firmar por este Sevilla en crisis... ""Lo más importante es que vi que sus palabras eran de que me necesitaban en este proyecto, que podía ser una parte importante no sólo en el campo. Yo voy a pelear por jugar, pero hay un entrenador que toma decisiones. Y voy a pelear fuera del campo, en el día a día, con los compañeros, con el staff... y aportar esa experiencia de tantos años en la élite y en equipos extranjeros también. Ojalá que estemos mejor al final que como estamos ahora. Y a partir de ahí trabajar cada día, mejorar, entrenar... porque eso es lo único que nos va a llevar a lograr nuestro mejor nivel en cada partido".

En ese sentido, surgió la cuestión de otro veterano experto en mil batallas como Alexis Sánchez que llega con un rol similar. "Para eso estamos. Con Alexis me he enfrentado muchas veces, lo he sufrido muchas veces como rival y ahora tenerlo como compañero es un alivio. Para eso estamos, ojalá en el día a día podamos ayudar a los más jóvenes a que veamos el fútbol de una forma distinta, jugar en casa y de visitante, los valores, el comportamiento... Todo eso tenemos que demostrarlo en el día a día. Cuando las cosas van bien todo es mucho más sencillo y cuando no van tan bien todos tenemos que poner de nuestra parte. Poco a poco porque las cosas no se resuelven de un día para otro, pero dando pasos firmes llegar a donde queremos llegar".

El valor de su polivalencia defensiva

Su lugar habitual es el lateral derecho, pero Azpilicueta puede actuar en todos los puestos de la defensa, incluido el de central en una zaga de tres con carrileros. "Estoy dispuesto a jugar en cualquier posición en la defensa. También tener esas posibilidades dentro de un equipo es importante. Hay cinco cambios en cada partido y cada rival juega de una forma diferente. Durante mi carrera he jugado en distintas posiciones. Debuté en Primera División como extremo derecho y he terminado de central y quién sabe, igual termino de portero. Siempre he visto eso como algo muy positivo para ayudar. Y si el entrenador cree que puedo aportar más en esa posición, bienvenido sea. Yo siempre estaré con el ánimo de ayudar al equipo".

El defensor navarro posa con su nueva camiseta en el césped del Sánchez-Pizjuán. / Antonio Pizarro

Cambiar la dinámica del Sánchez-Pizjuán

Azpilicueta ha jugado varias veces en el Ramón Sánchez-Pizjuán, y asume que "por supuesto que es una responsabilidad". "Aquí he jugado como rival con Osasuna, con el Atleti y con el Chelsea incluso jugué un partido a puerta vacía (de Champions contra el Oporto). Y he jugado como local con la selección. Es un dato curioso. Tengo ganas de que llegue el partido del viernes y encontrarme con el estadio lleno y con la afición. El objetivo es que la afición venga al estadio con esa ilusión de ver al equipo, que se vea identificada con la forma de jugar, de atrevernos, de luchar cada balón, de pelear cada partido... Ojalá todos los días ganemos los partidos. Pero la realidad es que, me lo han comentado antes, sólo hemos ganado un partido en 2025 como local. Y así es complicado tener confianza y consistencia de poder aspirar a algo más".

Lo que tiene claro es que no puede vivir del pasado por muy lustroso que sea este: "Vivo el presente. En el fútbol el pasado es muy bonito, como ver los vídeos. Pero cuando salga al campo no van a poner los vídeos para que vean cómo juego. Tendré que demostrarlo en cada momento, de lo que soy capaz en el campo. Y también tengo esa ambición, y esa ilusión de estar aquí con 36 años y, tras empezar con 17, seguir aportando cosas. Me veo capacitado para ello, pero luego hay que demostrarlo en el día a día y en cada partido cuando toque".

Pretemporada atípica tras el Mundial de Clubes

"Ha sido un verano atípico, pero he entrenado de manera individual", añadió sobre su preparación. "Hasta el 23 de junio competimos con el Atlético en el Mundial de Clubes y estuve en dinámica de grupo hasta no hace tanto. Pero sí es cierto que ha sido una pretemporada atípica. También ha servido a nivel mental para desconectar un poco, preparar a nivel individual mi cuerpo... En la conversación que tuve con el club si no me hubiese visto capacitado para venir no hubiese respondido siquiera a la llamada. Me veo capacitado para competir. Desde que llegué he estado entrenando con el grupo normalmente, me estoy encontrando muy bien y ojalá que esté en las mejores condiciones para ayudar".

Sobre la acogida que ha recibido, dijo: "Me he econtrado un grupo muy bueno, todos con ganas de revertir la situación. Y la afición me ha recibido con los brazos abiertos. Allá donde voy me dan un mensaje de bienvenida. Y ojalá que podamos disfrutar juntos esta temporada".

Y sobre el hecho de verse observado como gran referencia por los más jóvenes, añadió: "Es algo natural que siempre mires hacia los jugadores con más experiencia. Esa responsabilidad la tomo con ilusión de intentar ayudarles en lo máximo que pueda. Siempre la cantera del Sevilla ha dado muchísimos frutos, la calidad se ha visto y se ve, y estoy encantado de ayudarles para que sigan creciendo con la proyección que tienen y mejorando sobre todo".

La comparación Almeyda-Simeone

Casi inevitable fue la comparación del inicio de Simeone en un Atlético necesitado, allá por 2012, y el Sevilla actual con Almeyda: "La impresión con Matías ha sido muy positiva desde la primera conversación que tuve y desde que he compartido estos primeros días. Es una persona con muchísima exigencia y ambición. Pensar qué será más allá del entrenamiento de mañana sería un error. Cholo ha hecho un trabajo grandísimo y lo sigue haciendo. A partir de ahí ojalá que se dé esa situación porque estaremos todos muy contentos".

El precedente poco positivo de Saúl

Se le refiere también que Saúl llegó con una intención similar de ser una referencia. Y no cuajó: "Asumo el reto con naturalidad, con responsabilidad. Cada situación es diferente. Saúl me habló maravillas del club, de la afición, del vestuario, de la ciudad. Llego con la ilusión de aportar mi granito de arena en el club y ojalá que ayude a que el club esté en mejor situación cuando me vaya".

La capitanía y el límite salarial

Y otros dos aspectos importantes no quedaron en el tintero. Uno, el de la posible capitanía: "Yo actúo con naturalidad, como soy con brazalete o sin brazalete. Tuve la suerte de ser segundo capitán del Chelsea durante dos temporadas y fui primer capitán cuatro temporadas con la suerte de poder levantar esos trofeos. Lo que tengan que considerar el club, el staff o los compañeros bienvenido sea, pero no me voy a comportar de manera diferente por llevar o no el brazalete".

Y otro, el del límite salarial tan ajustadísimio. "No me había encontrado este tipo de situaciones. No puedo entrar a valorar fichajes o salidas del club. Estamos los que estamos y cuando veo en el vestuario las opciones que tenemos, a muerte con cada uno de ellos y a lograr los objetivos que nos pongamos".