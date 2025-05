Informe técnico: En el Sevilla sobran nervios y falta calidad

El Sevilla es pura agonía. Y su supervivencia en la categoría va a depender más de los demás que de sí mismo: este equipo ya no es dueño de su destino. El encuentro contra el Leganés fue un buen muestrario de todos los males que han llevado a este equipo a la actual situación. Desperdiciada la primera bala contra un directísimo rival, incluso pudo agradecer al final el empate. Los síntomas se vieron por ejemplo en que Saúl no esté para nada. En que Suso tenga que terminar el partido aun sin fuelle. En que Lukébakio no pueda con la presión y no vaya de verdad. En que sea titular García Pascual y juegue casi todo el partido. En que Pedrosa no tenga relevo... Ante el panorama, el empate fue un alivio, cuando era obligado ganar.

El Leganés pudo llevarse incluso el triunfo en el minuto 95 con una jugada que definió el caos: volcado y con malas vigilancias ofensivas en dos balones parados seguidos a favor. Diomande disparó fuera tras superar a un Nyland lento en su salida y el sevillismo suspiró aliviado de verse aún con vida con cuatro partidos por delante. Toca sufrir.

Que Caparrós tire de García Pascual o que Suso sea la referencia después de apenas haber jugado toda la temporada son más síntomas de la grave enfermedad de un Sevilla pésimamente gestionado desde el comité de dirección y la dirección deportiva, que no sólo está para fichar con el Big data...

Defensa

Agoumé y Kike Salas fueron los más firmes a la hora de contrarrestar las acometidas de un Leganés que en la primera parte tuvo más posesión que el Sevilla, y eso que se puso 0-1 por un error en cadena: el de Lukébakio pese a estar en ventaja; el de Hernández Hernández en ver falta ¡y tarjeta! ahí; el de Pedrosa, que no metió la cabeza al tiro blando de Munir; y el de Nyland, que se lo tragó. Carmona fue un agujero en la primera parte y en la segunda lo fue Pedrosa. Éste sufrió otra falta inexistente, origen del 2-2, en el que tampoco despejó el centro. No fue su único error y contagió a Kike Salas.

En la jugada del “cagazo” (Caparrós dixit) en el 95’, en la falta previa al córner que sacó Agoumé desde campo propio ya se vio que no había vigilancias ofensivas -las realizaba Peque en la primera parte, y alguna contra salvó-. Y en el córner blandito a las manos de Dmitrovic se acentuó ese defecto.

Lukébakio controla hacia fuera hostigado por Chicco. / Antonio Pizarro

Ataque

Un gol de córner -Suso-Kike Salas- y una rápida contra -García Pascual-Juanlu-Isaac-. Así fueron los goles de un Sevilla que en ataque continuado vivió de la personalidad de Suso o de los robos tras pérdida de Agoumé. Pero todo fue a trancas y barrancas, con Peque saliendo a trompicones -como en el paradón de Dmitrovic (46’+)-, o con fallos en el último pase, el centro, el control, el remate... Ahí se lució Lukébakio, incapaz de decir “tranquilos, aquí estoy yo”. Aunque Dmitrovic le salvó una con el pie (56’) a centro de Agoumé. García Pascual remató dos veces horriblemente (57’ y 63’). Sólo una vez, en el efímero 2-1, aprovechó los espacios del Leganés.

Virtudes

Los canteranos salieron al rescate para deshacer el entuerto.

Talón de aquiles

La plantilla tiene tantas carencias como nervios y su jugador estrella, Lukébakio, parece superado.