Jesús Navas y Gavi, el reencuentro de palaciegos en el Barcelona - Sevilla

La dura derrota del Sevilla en la Ciudad Condal frente al Barcelona no impidió uno de los bonitos reencuentros de LaLiga EA Sports. Los paisanos de Los Palacios y Villafranca y excompañeros de la selección española, Jesús Navas y Gavi, se volvieron a encontrar este domingo en el estadio Lluís Companys casi un año después de que el joven centrocampista blaugrana sufriera una grave lesión que le alejara de los terrenos de juegos durante más de once meses. Su último partido fue ante Georgia en la fase de clasificación a la Eurocopa en la que no pudo participar a diferencia del capitán del Sevilla.

Tras el partido y, pese a la importante derrota que supuso para el Sevilla, Jesús Navas y Gavi intercambiaron sus camisetas una vez acabado el partido siendo su último enfrentamiento y la última vez que el capitán del Sevilla iba a visitar al Barcelona. No obstante, el capitán no fue de la partida ni tuvo minutos desde el banquillo en un encuentro que tuvo muchos contratiempos por las lesiones de Chidera Ejuke y Suso Fernández. Por lo que no pudo jugar su último partido en el estadio que, precisamente, debutó como jugador de la primera plantilla del Sevilla, el Lluís Companys de Montjuic. Fue precisamente ante el otro equipo de Barcelona, y próximo rival del conjunto hispalense, cuando se estrenó un 11 de noviembre de 2003, momento en el que todavía Gavi ni siquiera había nacido.

Rotterdam y los tres palaciegos

Jesús Navas y Gavi ya protagonizaron, durante el verano de 2023, una de las imágenes curiosas de la última edición de la UEFA Nations League. Junto al exbético Fabián Ruiz, fueron tres los jugadores de Los Palacios y Villafranca, un pueblo de poco más de 30.000 habitantes, los que estuvieron presentes y con protagonismo en una de las últimas conquistas de la selección española. Y de no ser por la lesión del jugador del Barcelona, hubiese estado presente, tal y como dijo Luis de la Fuente, en la Eurocopa de Alemania nuevamente.

Los palaciegos Jesús Navas, Gavi y Fabián Ruiz posan junto a la UEFA Nations League. / AFP7

10 partidos: la cuenta atrás de Jesús Navas

La cuenta atrás de Jesús Navas con la camiseta del Sevilla se sigue acercando a su fin. Después de Montjuic, donde no pudo participar, apenas le quedan diez partidos más, a lo sumo, con la camiseta del equipo de su vida antes de colgar las botas de forma definitiva. Ocho partidos de LaLiga EA Sports: Espanyol, Real Sociedad, Leganés, Rayo Vallecano, Osasuna, Atlético de Madrid, Celta de Vigo -el último en Nervión- y el Real Madrid en el Bernabéu como colofón final. Además de Las Rozas en Copa del Rey, aunque es cierto que podría disputar la tercera ronda del torneo del K.O. si el Sevilla elimina al equipo madrileño