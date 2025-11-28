José Luis Sanz convoca a Del Nido Carrasco y Haro en la cuenta atrás del derbi

En una estampa que ya viene siendo habitual en la cuenta atrás hacia un derbi, el alcalde de la capital hispalense, José Luis Sanz, ha posado en el Ayuntamiento, junto a los presidentes del Sevilla Fútbol Club, José María del Nido Carrasco y del Real Betis Balompié, Ángel Haro, quienes se hicieron la foto portando las respectivas camisetas oficiales de la primera equipación.

En este acto, el alcalde ha señalado que “hoy se escenifica la unión de ambos clubes con toda Sevilla como testigo en las horas previas del derbi más importante de España”. En este sentido, Sanz ha presumido “de los dos grandes clubes que tenemos en Sevilla, emblemas de la ciudad y un orgullo para todos los sevillanos”.

Esa voluntad de que el partido discurra por los derroteros de la concordia se refuerza por el desencuentro entre los clubes tras el partido entre embos en ele stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, cuando varios jugadores del equipo de Nervión celebraron la victoria con su enfervorizada afición portando una bandera con una silueta del escudo bético tachada, lo que sentó muy mal en la cúpula heliopolitana. El Betis lo denunció a las instancias federativas y los jugadores Isaac Romero, Juanlu y José Ángel Carmona fueron sancionados justo antes de que su equipo recibiera al Celta en un partido clave.

La denuncia bética tampoco sentó nada bien a la dirigencia sevillista y las relaciones institucionales se rompieron, pero al final imperó la cordura y la buena sintonía entre José María del Nido Carrasco y Ángel Haro marca las horas previas a este derbi en el que son noticia las destacadas ausencias de jugadores de una y otra parte.

José Luis Sanz enfatizó su llamamiento a la concordia para que no haya más desavenencias: “Pido a ambas aficiones y a todos que vivamos un gran día con deportividad y la pasión que nos caracteriza y nos hace únicos en el mundo. Sintámonos orgullosos de nuestros colores desde el respeto y la concordia y volvamos a hacer de nuestro derbi un evento seguido en todo el mundo”.