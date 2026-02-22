Así jugaron los futbolistas del Sevilla ante el Getafe

El belga Januzaj pelea con un rival en la banda derecha.

Esta vez le tocó al Sevilla jugar con uno más, y no con uno menos, y si el Alavés fue incapaz de aprovechar la ventaja en Nervión la pasada jornada, el equipo de Matías Almeyda, aun con sus evidentes limitaciones, sí se buscó el modo de ganar el partido y lo hizo en buena lid. El entrenador sevillista trocó a Suazo por Ejuke y a Januzaj por Batista Mendy y con más amplitud de ataque llegó el premio. El belga hizo su mejor partido como sevillista, lo que tampoco es decir mucho.

Vlachodimos El paradón suyo de cada día llegó esta vez muy al final, cuando pudieron volar dos puntos importantísimos. Ágil y tapando mucha portería.

Azpilicueta No está ya para trabajar la banda arriba y abajo pero cumplió junto a la cal sin conceder atrás. Con José Ángel por Nianzou pasó a central y estuvo firme.

Nianzou Un defensa sin medias tintas, que hace acciones de central bueno de verdad con riesgos al límite. Por eso fue sacrificado nada más ver la amarilla.

Gudelj No tiene velocidad de reacción, pero su experiencia y colocación le viene de perlas a la línea.

Kike Salas Mucho mérito su partido tan abierto a la banda cuando se fue Suazo. No cayó en las provocaciones de tanto choque y golpe simulado de los getafenses.

Suazo Sihue sin encontrar esa alegre proyección por la banda de sus primeros partidos, aunque en Getafe no es fácil hacerlo.

Batista Mendy No fue capaz de desenredar algo el juego en el espeso bosque del centro del campo.

Agoumé Su parsimonioso ritmo fue un lastre de cabo a rabo.

Sow En el medio estuvo mejor sin la pelota que con ella, pero es un buen llegador.

Maupay Mejores intenciones que hechos.

Akor Adams No muy avispado en la lucha con los centrales, pero golpe de calidad inesperado en su asistencia.

Januzaj Clave para darle profundidad al equipo.

Ejuke Malas decisiones cuando progresó por la izquierda.

José Ángel Con sus limitaciones, necesaria su fuerza.

Alexis Pareció un ex jugador.

Peque No era el momento, tan lejos de la portería contraria y con tanta pierna dura alrededor.