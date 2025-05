Kike Salas, un semihéroe en entredicho

Donde no hay harina todo es mohína... El refranero español viene en auxilio de la expresividad para tratar de resumir lo que está viviendo el sevillismo en esta temporada 2024-25 tan aciaga. El aficionado blanquirrojo no termina de salir de un susto cuando se lleva otro. El Confidencial publicó ayer el informe policial al que ha tenido acceso sobre el caso de Kike Salas, en el que los investigadores desvelan mensajes muy comprometedores sobre la presunta estafa a distintas casas de apuestas que podría haber cometido el central sevillista con dos amigos de Morón de la Frontera. Mientras los sevillistas se tientan la ropa sobre una planificación en el aire o sobre la situación accionarial, debe comerse el sapo de ver a uno de sus jugadores metido en este lío.

Si se confirman los hechos y hay sentencia condenatoria el futbolista quedará muy señalado aunque la condena sea menor y se solvente con una multa y un acuerdo económico con las casas de apuestas afectadas por el presunto delito de estafa. El hecho de que las cantidades sean pequeñas, sobre apuestas en cinco partidos al final de la Liga 23-24, jugaría a favor del futbolista en ese sentido... Pero su carrera profesional podría darse incluso por concluida una vez hubiese sanción federativa.

El vigente Convenio de Macolin

De su duración dependerá que pueda o no pueda seguir ejerciendo como profesional. Máxime después de que el 1 de febrero entrara en vigor el Convenio de Macolin, auspiciado por el Consejo de Europa, para “la salvaguarda de la integridad del deporte y la ética deportiva”, según anunció el Consejo Superior de Deportes (CSD) en octubre de 2024. “Su objetivo es prevenir, descubrir y sancionar la manipulación de las competiciones deportivas, así como promover la cooperación nacional e internacional entre las autoridades públicas y con las organizaciones deportivas y los operadores de apuestas deportivas”. El proceso será largo.

Kike Salas mantiene su tesis de inocencia, según aseguró a través de su asesoría legal, y afirma que se han sacado de contexto los mensajes de Whatsapp. El informe policial ve indicios de delito, pero él niega que hubiera intención fraudulenta y asegura que tales mensajes, algunos con personas que ni conoce, se han tergiversado... o malinterpretado. Por eso está colaborando con la Justicia, en su deseo de demostrar su inocencia y aclarar el contenido de dichos mensajes.

Renovación y oferta rechazada de la Lazio

Se da la circunstancia de que Kike Salas es de los pocos futbolistas que mantiene cierto carisma entre la afición sevillista, más que desencantada con el rendimiento del equipo y con la mayoría de jugadores que componen la plantilla actual. Kike Salas, por su rendimiento como defensa de más garantías de una zaga muy criticada, por ser canterano y sevillista de cuna y por ser autor de varios goles importantes la pasada temporada y la que está a punto de culminar, se había ganado el respeto del sevillismo. Pero este desliz con las apuestas lo deja muy en entredicho.

El Sevilla se mantiene expectante y relativamente tranquilo, aunque internamente puede estar muy dolido. El pasado mes de diciembre, seis meses después de los hechos investigados, le renovó su contrato hasta 2029. Incluso rechazó el pasado invierno una oferta de la Lazio porque confiaba mucho en su progresión y era un pilar de la actual plantilla. Pero ya en enero de este año fue detenido en un entrenamiento para ir a declarar a la comisaría de Morón de la Frontera. Ahora se conocen estos mensajes en su móvil tan comprometedores.

Hasta que no haya sentencia no se pronunciará el club. El primer partido bajo sospecha, un triunfo del Sevilla contra Las Palmas (0-2) en el que vio una amarilla, el equipo de Quique aún no había logrado la permanencia. En los otros cuatro ya estaba salvado. Las consecuencias son imprevisibles, pero la mancha será difícil de limpiar.