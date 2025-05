Así le ha ido a los cedidos del Sevilla FC esta temporada

El Sevilla Fútbol Club ha dicho adiós al curso 2024/2025 con una victoria en Casablanca sobre el Wydad Athletic Club que ha servido para ingresar algo de dinero a unas arcas necesitadas de liquidez económica. Los pupilos de Joaquín Caparrós se llevaron el gato al agua gracias a un solitario tanto de Peque gracias a un error del guardameta local, en un partido marcado por la amplia presencia de canteranos. Con la incertidumbre de lo que pueda ocurrir en este mercado de fichajes, la dirección deportiva ya sondea distintas opciones para reforzar un vestuario necesitado de aire fresco para tratar de regresar a los puestos europeos y poner tierra de por medio con el temido descenso.

En la planificación de la próxima temporada no entran los cedidos Saúl Ñíguez y Albert Sambi Lokonga, cuyos rendimientos han dejado mucho que desear y no han servido para continuar en la entidad hispalense. Sin embargo, estas salidas son un problema menor en lo que a la ventana de traspasos se refiere. Hasta cinco jugadores han estado fuera de Nervión en calidad de préstamo y regresan al conjunto blanquirrojo en un verano donde hacer caja se antoja más que necesario para revertir la mala situación económica que atraviesa el club.

Rafa Mir celebra el 1-1. / antonio pizarro

Sobrepoblación ofensiva

El último jugador en marcharse cedido fue el delantero Kelechi Iheanacho. Su llegada al Sevilla Fútbol Club suscitó algunas dudas, pues ya no es el ariete que fuera en el Leicester. Estos pensamientos demostraron no ser erróneos, y en once partidos anotó tres goles. Sin embargo, estos tantos fueron en Copa del Rey frente a Las Rozas y Olot, dejando claro que su rendimiento en Primera División únicamente puede calificarse de nefasto. En el mercado invernal se marchó al Middlesbrough, donde jugó quince encuentros firmado una diana y dos asistencias, que sirvieron a los suyos para sumar cuatro puntos en total, algo que no ha convencido a los ingleses para acometer su fichaje.

Al regreso del nigeriano hay que sumar la vuelta de Rafa Mir este verano. El delantero, cuya temporada ha estado marcada por un presunto delito de agresión sexual, comenzó siendo titular en el Valencia hasta que fue suspendido y, posteriormente, cayó lesionado. En el mes de febrero comenzó a contar con algo de protagonismo, aunque su balance del curso es de dos goles, uno de ellos en Copa del Rey, y dos asistencias en 770 minutos repartidos entre 22 partidos. Con el de Cartagena son cuatro los delanteros puros, sin contar a Álvaro García Pascual, que están disponibles para el próximo entrenador que dirija al cuadro hispalense.

Perraud pelea por un balón con Januzaj. / Europa Press

Entre España y Argentina

Si hay una palabra para definir a Adnan Januzaj es irregularidad. El belga, que llegó al Sevilla Fútbol Club con la promesa de recuperar su mejor versión, pasó sin pena ni gloria por Nervión antes de marcharse cedido a la Unión Deportiva Las Palmas. Con los canarios ha disputado 664 minutos divididos entre 20 encuentros, contando dos de Copa del Rey, convirtiendo dos goles y regalando una asistencia. Las distintas lesiones que ha sufrido a lo largo del curso tampoco han ayudado a que el futbolista demostrase su potencial, aunque en el tramo final del curso ha sido uno de los hombres claves para Diego Martínez.

Un caso totalmente contrario es el de Joan Jordán, jugador más que destacado este curso en el Deportivo Alavés. El catalán, más que titular a lo largo del año, ha anotado cinco tantos y repartido dos asistencias, sumando confianza antes de regresar a la capital hispalense. Viendo el centro del campo que se le queda al Sevilla Fútbol Club, no es descabellado pensar que el futbolista podría ser un baluarte importante de cara a la próxima temporada, pues conoce de sobra la idiosincrasia de la entidad y ha sido partícipe de la última época dorada en Nervión.

Federico Gattoni controla un balón con River Plate. / instagram

En Argentina, Federico Gattoni tampoco ha convencido vistiendo la elástica de River Plate. A lo largo del curso el zaguero únicamente ha disputado seis encuentros, y en el combinado argentino saben de sobra que no es lo que buscaban cuando lo adquirieron en calidad de cedido. Su llegada al cuadro hispalense tampoco se dio como la dirección deportiva deseaba, y el salto a Europa pareció quedarle grande a un futbolista cuyo futuro es una incógnita a poco más de un mes para que comience el mercado de fichajes.