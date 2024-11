El Leganés y el calibre real de la plantilla del Sevilla

Se llega este fin de semana al primer tercio de la Liga con la jornada decimotercera y el Sevilla aún no sabe qué papel va a desarrollar en la actual temporada. Es una consecuencia directa de la etapa de desazón, “regeneración” en la terminología oficial del club, que vive ahora mismo la institución y que tuvo su fiel reflejo en la configuración de una plantilla sobre la premisa principal de rebajar su coste de manera drástica.

El objetivo final no ha sido fijado y García Pimienta evita meterse en ese berenjenal. Sale hábilmente por la tangente con el lugar común de ir a ganar todos los partidos en consonancia con el nivel histórico del Sevilla, pero incluso ha llegado a decir que no puede prometer que su equipo se clasificará para Europa porque sería “engañar” al sevillismo. En este contexto, el Leganés será un buen test para calibrar qué rol tendrá el Sevilla.

Si quedaba alguna duda de que el nivel del Sevilla no da para altas cotas en Montjuïc, ya que el calado de aquella derrota quedó descontextualizado por las goleadas que el Barcelona infringió de forma consecutiva a Bayern Múnich y Real Madrid, en Nervión y frente a la Real Sociedad ya no quedó margen para la incertidumbre. La certeza, cumplido casi el primer tercio de Liga, es que el nivel del Sevilla da para muy poquito más que asegurar la permanencia. Como para hacer promesas imposibles de cumplir. Bien hace García Pimienta en no hacer brindis al sol y en recordar que este renovado y joven Sevilla está en pleno crecimiento... y encima no deja de arrastrar lesiones. “Será mucho mejor que ahora al final de temporada”, repite. Será, o no, pero queda mucho para ello.

La inmediatez es lo que centra las energías de este Sevilla que vuelve a estar casi en el punto cero. El claro paso atrás dado frente a la Real Sociedad, más por juego y por la evidencia de las carencias de la plantilla que por el resultado, vuelve a poner en duda la calidad del grupo de jugadores que, en estos momentos y con media docena de bajas, maneja el técnico catalán. Las bajas producidas en el triunfo de Cornellá, ese triángulo formado por Nyland, Badé y Nianzou, terminaron de desnudar las vergüenzas de un Sevilla con obvias carencias en todas sus líneas.

Sin lateral izquierdo de garantías, el eje de la zaga vuelve a estar en el foco tras la estigmatización que se autoinfringió Marcao frente a la Real. La medular volvió a evidenciar que carece de cohesión y creatividad en cuanto recibe la presión de un equipo superior. Y la delantera... Sin Ejuke y con Lukébakio cambiado de banda el Sevilla no tiene gol. Ninguno de sus delanteros ha marcado en las primeras doce jornadas. ¿Tan feo es el panorama? Bueno, en el derbi y en Cornellá, ante un rival igual o inferior, sí demostró este grupo que sabe competir. En Leganés debe sacar de nuevo esa cara competitiva.

El Sevilla realizará la visita oficial décima a Leganés. En las nueve anteriores cosechó dos derrotas, tres empates y cuatro victorias entre Primera, Segunda y Copa. La última vez desde el descenso de los pepineros en 2020 fue en la Copa, en enero de 2021 (0-1, gol de Ocampos en la prórroga). La diferencia de calidad es obvia pese a las bajas sevillistas. Según Transfermarkt, el valor de la plantilla pepinera es de 56,33 millones de euros, frente a los 173,30 millones de los nervionenses. El presupuesto también es muy dispar, y el coste de las nóminas de los futbolistas de uno y otro ya es hasta irritante: unos 110 millones brutos cobran los sevillistas por 30 millones brutos los pepineros.

Aun así, García Pimienta tiene que reinventar una zaga y esto puede repercutir en la medular, donde ahora tiene más piezas. Tras el episodio de Marcao contra la Real, es posible que Gudelj recupere su posición de central y que Agoumé, retratado en Montjuïc, lo releve en la medular. Aún quedará por dilucidar quién será el extremo izquierdo. Mientras que Isaac seguirá peleándose consigo mismo como único delantero. La diferencia de calidad a priori favorece al Sevilla, pero la realidad es que el once ahora mismo es pura incógnita.