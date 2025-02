Las lesiones en el Sevilla: más de 20 musculares y sólo 5 traumáticas

El lastre de las lesiones es una lidia con la que tienen que bregar los entrenadores del Sevilla en los últimos años. Un problema cronificado con muchísimas lecturas. De un lado está la realidad que afecta a todo el fútbol de élite. Corren ríos de tinta y horas de radio -ahora de hilos o podcasts en redes sociales- sobre las causas profundas de tantas lesiones en una época en la que se supone que el fútbol profesional está en su momento más alto de preparación en todos los ámbitos: nutrición, preparación física, adaptación al clima, acondicionamiento de viajes, campos y habitaciones, cobertura psicológica... Pero todo eso choca con una realidad asoladora: el pantagruélico calendario del fútbol-negocio.

En el Sevilla, sin Europa ni Copa del Rey ya, hay que buscar otras lecturas. La tensión constante del club debe tener algo que ver. Gudelj es el último en sufrirlo. El serbio se unió este miércoles a la enfermería del Sevilla después de un par de semanas renqueante. Ya son cinco los futbolistas que están de baja médica. Todos ellos por problemas musculares de diversa consideración. El polivalante futbolista serbio sintió un pinchazo contra el Barcelona y en Valladolid jugó tocado. Y cuando parecía que iba a volver a la titularidad contra el Mallorca ni siquiera pudo saltar como suplente cuando más asfixiado estaba el Sevilla.

Más de 20 lesiones en 25 jornadas

Ya son más de 20 las lesiones que han sufrido los futbolistas sevillistas esta temporada, en la que únicamente ocho jugadores, y entre éstos hay que contar a Jesús Navas y su especial condición física en su última media temporada, se han librado de estar inscritos en la enfermería sevillista con la baja médica. Además del palaciego, que no se perdió ninguna de las 18 convocatorias antes de su retirada, siempre estuvieron disponibles -sanciones aparte- el meta Álvaro Fernández, Montiel, Juanlu, Agoumé, Lukébakio -ha jugado las 25 jornadas ligueras, 24 partidos de titular-, Rubén Vargas e Iheanacho. A ellos habría que unir a Valentín Barco, sobre quien no llegó a haber parte médico, pero del que García Pimienta adujo que sufría “molestias” cuando ya embocaba la puerta de salida.

Los 17 lesionados del Sevilla. / D.S.

La enfermería sevillista ha acogido hasta 17 jugadores que alguna vez han tenido baja médica para algún partido. Desde Marcao, que se perdió uno por la fractura nasal que se produjo en un golpe con José Ángel frente al Getafe, hasta Saúl, que ha tenido en el Sevilla la lesión más grave de su carrera después de tres años sin ninguna lesión, al sufrir contra el Valladolid en casa la rotura del bíceps femoral y perderse siete partidos durante dos meses de baja.

Tres jugadores con varias lesiones

De esos 17 futbolistas algunos han sufrido más de una lesión, Suso, Sow y Lokonga. Sólo cinco tuvieron lesiones traumáticas y el resto sufrieron dolencias musculares, el gran caballo de batalla del Sevilla en los últimos años. Hasta tal punto de que los cambios en los servicios médicos han sido varios, alguno forzado por las circunstancias, como cuando Julen Lopetegui presionó al término de la temporada 21-22 para que Monchi destituyera a Juanjo Jiménez como jefe médico y realizara una profunda reestructuración de los servicios médicos incluyendo a readaptadores y fisioterapeutas. Algo que volvería a cambiar con nuevas destituciones en diciembre de 2022, cuando era Jorge Sampaoli ya el inquilino del banquillo.

Esta temporada también hubo cambios en la cúpula médica, cuando en pretemporada Matías Morán asumió la jefatura y Manuel Sanz volvió del primer equipo al filial. Pero esto respondió más a la recesión económica del club y a la reestructuración con recortes de nóminas, algo que se llevó por delante por ejemplo al nutricionista Felipe del Valle tras varios lustros en el club.

Nyland, José Ángel Carmona -no se perdió ningún partido pero sí una convocatoria con la sub 21-, Kike Salas, Nianzou -operado en el muslo-, Marcao, Pedrosa, Lokonga -tres lesiones de isquiotibiales-, Gudelj, Sow -dos lesiones musculares-, Idumbo, Isaac, Ejuke -también operado en el muslo-, Suso -aductor y rodilla-, Peque -pequeña sobrecarga... por ahora-, y Akor Adams, que se lesionó nada más debutar. Esos son los 17 lesionados. De las 21 lesiones cinco fueron traumáticas y el resto musculares. El club profundizó en el asunto incluso con consultas externas. A Marcao le resultó bien el exhaustivo plan preventivo tras dos años de lesiones. A Nianzou, no. La casuística es variadísima y la solución es un misterio.