Medida de 'gracia' con Del Nido: El Sevilla aplaza su sanción tras el homenaje a Jesús Navas

El Sevilla ha recapacitado. La comisión de disciplina que lleva el expediente sancionador a José María del Nido por el altercado con Lucas Fernández de Bobadilla antes del derbi en el antepalco ha decidido ser clemente con el ex presidente y el máximo accionista. Clemente entre comillas, porque la sanción será aplicada, pero después de todos los actos de despedida a Jesús Navas.

Se trata de una especie de medida de gracia para que nada emborrone la despedida de la legendaria figura de Jesús Navas como se merece, con todos los honores, incluida la presencia en cada uno de los actos del presidente del club cuando debutó el futbolista de Los Palacios y cuando éste ganó sus primeros seis títulos de los ocho que ganó como sevillista, y también el dirigente cuando ganó el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012.

Todo lo que no fuera que la sanción no se retrasase tendría lecturas negativas. Por un lado, el previsible lío de que la seguridad del club no dejara acceder a Del Nido al estadio ni para el partido con el Celta, último del palaciego en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ni para el homenaje programado con todo mimo y lujo de detalles para el lunes 30 de diciembre ensombrecería tales homenajes. Y por otro lado sería ya un castigo completamente fuera de lugar, una vuelta de tuerca excesiva para un castigo que ya de por sí conlleva una gran severidad.

Según avanzó Radio Sevilla y pudo confirmar este diario, la sanción empezará a ser ejecutiva en enero. Ya fue notificada y ya presentó el recurso Del Nido, por mucho que éste diga públicamente que está tranquilo y que no sabe nada del asunto. El expediente ha seguido sus plazos y su curso, con distintas alegaciones del ex presidente a cada una de las fases de la sanción que no han sido atendidas por la comisión de disciplina. Pero la sanción aún debe ser firmada por los consejeros delegados del club, José María del Nido Carrasco y José Castro como presidente y vicepresidente primero, y esto no se ha producido aún. Ni tampoco que sea presentada y aprobada por el consejo de administración.

Los consejeros delegados firmarán la sanción tras presentarla en el consejo en enero, una vez Jesús Navas ya sea leyenda de la historia del Sevilla en pasado, no en presente, como ya es. Así, el Sevilla-Valencia para el 11 de enero se presenta como la fecha en la que la sanción podría empezar a ser ejecutiva. Es decir, un día después de la Junta General de Accionistas convocada para el viernes 10 de enero.