Las mejores fotos del Getafe-Sevilla

El Sevilla logró un triunfo de enorme valor en Getafe en un partido que quedó condicionado por la expulsión de Djené antes de la media hora. Hasta ese momento el duelo había sido áspero, con más juego directo que combinativo y escasas ocasiones. La roja cambió el escenario y, aunque los nervionenses no ofrecieron un gran despliegue futbolístico, sí supieron interpretar la superioridad numérica para inclinar el encuentro a su favor.
El tanto decisivo llegó en el minuto 64, en la única acción verdaderamente elaborada del choque: apertura a banda, pase interior y descarga de Akor Adams para que Sow conectara un disparo seco y preciso con el interior. Antes y después del gol, el Sevilla intentó ampliar la ventaja al contragolpe, pero desperdició varias transiciones claras que le habrían permitido cerrar el partido y asegurar también el average.
El Getafe, desordenado y con uno menos, apenas generó peligro hasta el tramo final, cuando Vlachodimos apareció con una intervención decisiva ante Satriano para sostener el 0-1. La gestión desde el banquillo de Matías Almeyda, ajustando el sistema y dando entrada a extremos puros tras el descanso, terminó por asegurar tres puntos fundamentales que alivian la situación clasificatoria y refuerzan la moral de cara a las próximas citas.
